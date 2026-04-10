Lo sport si fa arte: al Chiostro di Voltorre inaugura la mostra “Trame di Sport”

Il fascino millenario del Chiostro di Voltorre incontra il dinamismo del gesto atletico. Sabato 11 aprile alle ore 18:00 inaugura Trame di Sport, una mostra collettiva di arte contemporanea che esplora l’universo sportivo attraverso la sensibilità di oltre venticinque artisti del territorio.

L’iniziativa è promossa dal Gruppo Cultura del Comune di Gavirate, con il patrocinio della Provincia di Varese, e vede la collaborazione delle associazioni Blaue Reiter ODV e Keramicos APS.

Oltre la competizione: lo sport come emozione

La mostra non celebra il semplice agonismo, ma indaga lo sport nella sua accezione più intima e simbolica. Il corpo in movimento, la memoria di un successo o il desiderio di un traguardo diventano il fulcro di un percorso espositivo che spazia dalla pittura all’installazione, fino alla scultura in ceramica.

Ogni artista coinvolto ha scelto una disciplina specifica, trasformandola in un racconto personale fatto di passioni e ricordi. Il risultato è una visione corale che restituisce allo sport il suo profondo valore umano e sociale.

Gli artisti in mostra

Il percorso espositivo vanta una nutrita schiera di protagonisti:

Ivana Bonandini, Corrado Bosco, Paola Bragagnolo, Marco Carabelli, Giuseppe Catone, Graziana Chioatto, Armando Cortese, Mauro Crivelli, Antonella de Laurentiis, Vittorio Fieramonti, Romi Galbiati, Nadir Lenzi, Lucia Marchesin, Rolan Marcolini, Ennio Melandri, Sonia Naccache, Carlo Naso Onofrio, Marcello Papaleo, Lucia Pisanello, Claudio Scotti, Franco Testa, Massimo Turato, Zilvia Turrina, Luisa Vaiana, Antonella Valdemarca, Antonio (Tony) Vasco.

Informazioni utili

La mostra sarà visitabile gratuitamente presso il Chiostro di Voltorre dall’11 al 26 aprile 2026 con i seguenti orari:

Venerdì: 15:30 – 18:30

Sabato e Domenica: 10:00 – 12:30 | 15:00 – 18:00

Per ulteriori dettagli è possibile contattare l’ufficio servizi al cittadino del Comune di Gavirate al numero 0332-748255 o via email a servizialcittadino@comune.gavirate.va.it.