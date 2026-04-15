Logistica, LIUC e MVN fanno squadra per formare i professionisti del futuro

Sviluppare percorsi di crescita professionale per giovani talenti da indirizzare nel settore della logistica e della supply chain. E’ questo uno degli obiettivi di i-LOG , il Centro sulla Logistica e la Supply Chain della LIUC – Università Cattaneo che, grazie alla collaborazione con MVN Industrial Solutions, leader nella logistica industriale e parte del Gruppo MSC, potrà rafforzare ulteriormente la propria capacità di portare in aula conoscenze, esperienze e casi concreti dal mondo della logistica.

Mercoledì 15 aprile, Anna Gervasoni, rettore della LIUC ed Enrico Bazzi, presidente di MVN, hanno firmato una partnership per sostenere la ricerca sulla logistica e la sua divulgazione. L’obiettivo è costruire un ponte diretto tra l’eccellenza accademica e le dinamiche del business internazionale, in un momento in cui l’Italia consolida il proprio ruolo di snodo cruciale per la logistica nazionale e internazionale.

“Questa collaborazione segna l’inizio di un percorso comune tra MVN e LIUC. Abbiamo scelto di sostenere i-LOG perché crediamo fermamente che investire nello studio e nella ricerca sia l’unico modo per generare valore reale“, sottolinea in una nota MVN.

L’intesa trova applicazione pratica all’interno dei percorsi di alta formazione. Tra le iniziative di rilievo nate da questo nuovo legame spicca il lancio di un corso di formazione specifico per gli operatori di Control Tower.

“Sentiamo l’esigenza di portare in aula casi reali e visioni concrete, offrendo ai professionisti e ai nuovi talenti la possibilità di confrontarsi con una realtà che opera su soluzioni personalizzate e innovative” continua MVN.

Una collaborazione che si integra perfettamente nella missione di i-LOG, diretto dal prof. Fabrizio Dallari: “L’attività in sinergia con MVN Industrial Solutions rafforza il nostro impegno nel mantenere il dialogo tra università e impresa, sviluppando competenze logistiche. Siamo felici di collaborare con loro, esempio di eccellenza e di visione internazionale nel settore logistico: per i-LOG, confrontarsi con aziende come questa è essenziale per arricchire la ricerca e portare in aula contenuti applicati basati su casi reali”.