L’omaggio a Frank Sinatra e il sostegno alle vittime di Crans Montana in Salone Estense a Varese

Una serata di musica e solidarietà per sostenere i giovani coinvolti nella tragedia di Crans Montana. Sabato 2 maggio il Salone Estense di Varese ospiterà “Omaggio a Frank Sinatra”, evento benefico nato per essere vicino agli studenti del liceo Virgilio di Milano e alle loro famiglie. L’iniziativa vuole unire la città giardino in un abbraccio simbolico ai ragazzi rimasti coinvolti nei fatti avvenuti nei mesi scorsi, tra cui Kean, Francesca, Leonardo e Sofia. Un gesto che parte dal territorio ma che guarda oltre i confini locali, nel segno di una solidarietà condivisa.

Un concerto per ricordare e sostenere

La serata proporrà “Omaggio a The Voice”, un viaggio nella musica e nella vita di Frank Sinatra. Sul palco la Sinatra Night Band con Paolo Gianni come guest star, affiancato da Riccardo Colombo al pianoforte, Dario Parisi alla chitarra, Pino Marella alla batteria e Marco Pignataro al basso. A presentare l’evento sarà Stefano Benetazzo, con la direzione artistica di Maurizio Benetazzo. L’iniziativa può contare anche sul supporto della Fondazione Sinatra x Lercara, rappresentata dalla presidente Maria Anna Giangrasso e dalla vicepresidente Irene Soggia.

Una finalità solidale

L’evento ha il patrocinio del Comune di Varese e un obiettivo preciso: sostenere la raccolta fondi avviata dagli studenti del liceo Virgilio sulla piattaforma GoFundMe. Il ricavato della serata, al netto dei costi organizzativi, sarà destinato alle famiglie dei ragazzi, impegnate in un lungo e oneroso percorso di recupero.

«Siamo consapevoli che la nostra sarà una goccia piccolissima ma l’importante è esserci», spiegano gli organizzatori, sottolineando il valore concreto e simbolico dell’iniziativa.

I dettagli dell’evento

L’appuntamento è per sabato 2 maggio 2026 alle ore 21 al Salone Estense, in via Luigi Sacco 5 a Varese. I biglietti, al costo di 15 euro (posto unico), sono disponibili al Nuovo Bar di piazza Repubblica. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 348 7215546. «L’invito a partecipare è rivolto a tutti – spiegano ancora gli organizzatori – più siamo, più riusciremo a donare e più grande sarà l’abbraccio verso questi ragazzi».