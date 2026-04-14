Lonate Pozzolo e Ferno, doppio appuntamento culturale con l’Alleanza Cooperativa San Martino

Due serate dedicate all’arte, alla storia e alla letteratura internazionale: l’Alleanza Cooperativa San Martino, in collaborazione con la Comunità pastorale Ferno-Lonate Pozzolo, propone un doppio appuntamento aperto al pubblico tra Lonate Pozzolo e Ferno.

Il primo incontro è in programma mercoledì 16 aprile alle ore 21 a Lonate Pozzolo, presso l’oratorio di via Giovanni XXIII, 59. All’interno del ciclo “Percorsi d’arte”, Giampaolo Livetti terrà una conferenza dal titolo “Architettura e urbanistica italiana tra le due guerre”. Un’occasione per approfondire un periodo storico complesso attraverso lo sviluppo delle città e delle forme architettoniche che hanno segnato il Novecento italiano.

Il secondo appuntamento si terrà invece giovedì 17 aprile alle ore 21 a Ferno, in via Mazzini 16, e sarà dedicato alla letteratura e alla testimonianza. Protagonisti della serata saranno gli scrittori afghani Walimohammad Atai e Homaira Ebad, che presenteranno le loro opere “Ho rifiutato il Paradiso per non uccidere” e “Il villaggio che uccideva i sogni”. Attraverso i loro racconti, offriranno uno sguardo diretto sulla realtà afghana, tra memoria, identità e diritti.

Durante l’incontro è previsto anche un momento culturale dedicato alla tradizione, con la possibilità di assistere alla realizzazione dell’hennè.

Due iniziative diverse ma complementari, unite dall’obiettivo di promuovere cultura, conoscenza e dialogo tra territori e popoli.