Lonate Pozzolo e Ferno, doppio appuntamento culturale con l’Alleanza Cooperativa San Martino
Un incontro sull'urbanistica e uno sulla testimonianza degli scrittori afghani Walimohammad Atai e Homaira Ebad
Due serate dedicate all’arte, alla storia e alla letteratura internazionale: l’Alleanza Cooperativa San Martino, in collaborazione con la Comunità pastorale Ferno-Lonate Pozzolo, propone un doppio appuntamento aperto al pubblico tra Lonate Pozzolo e Ferno.
Il primo incontro è in programma mercoledì 16 aprile alle ore 21 a Lonate Pozzolo, presso l’oratorio di via Giovanni XXIII, 59. All’interno del ciclo “Percorsi d’arte”, Giampaolo Livetti terrà una conferenza dal titolo “Architettura e urbanistica italiana tra le due guerre”. Un’occasione per approfondire un periodo storico complesso attraverso lo sviluppo delle città e delle forme architettoniche che hanno segnato il Novecento italiano.
Il secondo appuntamento si terrà invece giovedì 17 aprile alle ore 21 a Ferno, in via Mazzini 16, e sarà dedicato alla letteratura e alla testimonianza. Protagonisti della serata saranno gli scrittori afghani Walimohammad Atai e Homaira Ebad, che presenteranno le loro opere “Ho rifiutato il Paradiso per non uccidere” e “Il villaggio che uccideva i sogni”. Attraverso i loro racconti, offriranno uno sguardo diretto sulla realtà afghana, tra memoria, identità e diritti.
Durante l’incontro è previsto anche un momento culturale dedicato alla tradizione, con la possibilità di assistere alla realizzazione dell’hennè.
Due iniziative diverse ma complementari, unite dall’obiettivo di promuovere cultura, conoscenza e dialogo tra territori e popoli.
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