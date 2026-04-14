Varese News

Archivio

Lonate Pozzolo e Ferno, doppio appuntamento culturale con l’Alleanza Cooperativa San Martino

Un incontro sull'urbanistica e uno sulla testimonianza degli scrittori afghani Walimohammad Atai e Homaira Ebad

Ferno generica generiche

Due serate dedicate all’arte, alla storia e alla letteratura internazionale: l’Alleanza Cooperativa San Martino, in collaborazione con la Comunità pastorale Ferno-Lonate Pozzolo, propone un doppio appuntamento aperto al pubblico tra Lonate Pozzolo e Ferno.

Il primo incontro è in programma mercoledì 16 aprile alle ore 21 a Lonate Pozzolo, presso l’oratorio di via Giovanni XXIII, 59. All’interno del ciclo “Percorsi d’arte”, Giampaolo Livetti terrà una conferenza dal titolo “Architettura e urbanistica italiana tra le due guerre”. Un’occasione per approfondire un periodo storico complesso attraverso lo sviluppo delle città e delle forme architettoniche che hanno segnato il Novecento italiano.

Il secondo appuntamento si terrà invece giovedì 17 aprile alle ore 21 a Ferno, in via Mazzini 16, e sarà dedicato alla letteratura e alla testimonianza. Protagonisti della serata saranno gli scrittori afghani Walimohammad Atai e Homaira Ebad, che presenteranno le loro opere “Ho rifiutato il Paradiso per non uccidere” e “Il villaggio che uccideva i sogni”. Attraverso i loro racconti, offriranno uno sguardo diretto sulla realtà afghana, tra memoria, identità e diritti.

Durante l’incontro è previsto anche un momento culturale dedicato alla tradizione, con la possibilità di assistere alla realizzazione dell’hennè.

Due iniziative diverse ma complementari, unite dall’obiettivo di promuovere cultura, conoscenza e dialogo tra territori e popoli.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Aprile 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.