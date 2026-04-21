Lonate Pozzolo
Lonate Pozzolo onora la Libertà: il programma per l’81° Anniversario della Liberazione
Un percorso della memoria che toccherà Tornavento, Sant’Antonino e il centro cittadino, accompagnato dalle note della Fanfara dei Bersaglieri e dalle riflessioni dell’ANPI
Lonate Pozzolo si prepara a celebrare il prossimo 25 aprile, una data fondamentale che ottantuno anni fa segnò la fine della dittatura nazi-fascista e l’alba di una nuova Italia democratica. L’Amministrazione comunale ha predisposto un programma articolato che coinvolgerà l’intero territorio, sottolineando l’unità della comunità nel ricordo di chi lottò per la libertà.
Un corteo musicale tra le frazioni
A rendere ancora più solenne la giornata sarà la partecipazione della Fanfara Bersaglieri “N. Tramonti – M. Crosta”, che accompagnerà i cortei in tutte le tappe previste, portando il proprio contributo musicale e istituzionale.
Il programma delle celebrazioni seguirà questo itinerario:
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Ore 08:30 – Tornavento: Ritrovo in Piazza Parravicino, formazione del corteo e deposizione della corona d’alloro al Parco Caduti.
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Ore 09:00 – Sant’Antonino: Ritrovo in via Madonna e omaggio ai caduti presso il parco locale.
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Ore 10:15 – Lonate Pozzolo (Centro): Ritrovo davanti al Palazzo Comunale (via Cavour 20). Il corteo si dirigerà verso il Parco delle Rimembranze per il momento centrale della mattinata.
Gli interventi ufficiali e la memoria
Presso il Parco delle Rimembranze prenderanno la parola le autorità per offrire una riflessione storica e civile. Interverrà il Prof. Giancarlo Restelli, in rappresentanza dell’Associazione Provinciale ANPI, seguito dal discorso ufficiale del Sindaco, Elena Carraro.
Fede e comunità
Alle ore 11:00, la manifestazione raggiungerà la Fondazione Centro Accoglienza Anziani in via Bosisio 3. Qui si terrà la Liturgia della Parola alla presenza del Parroco, un momento di preghiera e vicinanza che unirà i giovani e gli anziani della comunità. La mattinata si chiuderà con l’esecuzione di brani musicali scelti a cura della Fanfara dei Bersaglieri.
Informazioni logistiche
L’Amministrazione comunica che, anche in caso di maltempo, la manifestazione avrà luogo. In tale evenienza, gli interventi ufficiali e i momenti comuni si terranno presso la Sala Ulisse Bosisio del Monastero San Michele (via Cavour 21 – Parco Bosisio).
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per mantenere viva la fiamma della memoria e rendere omaggio ai valori fondanti della nostra Repubblica.