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L’opposizione fa i conti in tasca al Comune: “Bilanci in ordine, ma Malnate resta ferma”

Il comunicato di Malnate Sostenibile, Lista Irene Bellifemine e Malnate in Movimento: "La città ha bisogno di un cambio di passo: più capacità di realizzazione, più trasparenza e soprattutto una visione chiara per il futuro. Le risorse ci sono. Ora servono risultati"

municipio malnate comune

I conti del Comune di Malnate sono formalmente in ordine, con un avanzo che supera gli 11 milioni di euro, ma l’opposizione non ci sta e parla di una città ferma. Le forze di minoranza (Malnate Sostenibile, Lista Irene Bellifemine e Malnate in Movimento) analizzano il rendiconto 2025 evidenziando come le grandi cifre a bilancio non corrispondano a servizi reali o a una manutenzione efficace del territorio, puntando il dito contro i ritardi nei cantieri simbolo e la mancanza di una visione strategica.

Un avanzo che non diventa servizio

Secondo la coalizione di opposizione, il risultato economico di quasi 2 milioni di euro e l’avanzo complessivo nascondono un’incapacità di spesa. Oltre 7 milioni di euro risultano bloccati nel fondo pluriennale vincolato, segno che molte opere previste non sono state realizzate nei tempi stabiliti. La critica si sposta poi sulla gestione quotidiana: dalle manutenzioni stradali ai marciapiedi, passando per gli spogliatoi del campo da calcio e la palestra delle medie, fino alla mancata riduzione delle rette scolastiche e dei buoni mensa.

«Un Comune virtuoso – spiegano i rappresentanti di Malnate Sostenibile, Lista Irene Bellifemine e Malnate in Movimento – non è quello che accumula risorse, ma quello che le utilizza per migliorare la vita dei cittadini. Le risorse ci sono, ma faticano a trasformarsi in risultati concreti per la città». Il confronto con il passato, secondo la minoranza, è netto: un tempo l’avanzo libero oscillava tra i 100 e i 500 mila euro, riflettendo un’operatività che trasformava i fondi in progetti realizzati.

I ritardi del Polo Civico e del PNRR

Il capitolo più spinoso riguarda le grandi opere. Il Polo Civico è considerato il caso più evidente di inefficienza gestionale. Le tempistiche sono slittate più volte: dalle prime previsioni di marzo 2026 si è passati a giugno dello stesso anno, fino alla dichiarazione dell’assessore in Consiglio comunale che ha fissato il termine a giugno 2027. Per l’opposizione si tratta di un cantiere gestito senza chiarezza e non all’altezza dell’ambizione del progetto.

Anche i fondi del PNRR finiscono nel mirino, in particolare per quanto riguarda il Parco I Maggio, giudicato fortemente in ritardo rispetto agli obiettivi iniziali. «Non basta rispettare formalmente le scadenze – incalza l’opposizione – serve capacità reale di portare a termine gli interventi». Dubbi vengono sollevati anche sull’acquisto di Monte Morone, un investimento rilevante che però, ad oggi, sarebbe privo di un progetto chiaro o di una prospettiva concreta per la comunità.

Richiesta di un cambio di passo

La coalizione sottolinea inoltre alcune scelte amministrative definite “discutibili”, come la liquidazione di Aspem, avvenuta a loro dire in modo affrettato e senza una condivisione degli atti propedeutici. A questo si aggiunge il mancato avvio del piano straordinario per la manutenzione del verde e delle strade, più volte annunciato ma non ancora pervenuto.

Il messaggio finale delle tre liste è un appello alla concretezza: «I cittadini non vivono nei bilanci, ma nei servizi offerti e nelle opere realizzate. Oggi Malnate ha bisogno di un cambio di passo: più capacità di realizzazione, più trasparenza e una visione chiara per il futuro. Ora servono i risultati».

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Pubblicato il 22 Aprile 2026
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