L’Orchestra Filarmonica Europea Giovani in concerto al Salone Estense di Varese

Domenica 3 maggio 2026, alle ore 17:30, il Salone Estense di Varese ospiterà un concerto dell’Orchestra Filarmonica Europea Giovani. L’evento, patrocinato dal Comune di Varese e a ingresso libero, si inserisce nelle attività di una formazione nata nel 2012 dalla collaborazione tra l’Associazione Musicale Mozart e la scuola Albero Musicale di Saronno.

L’organico è composto da musicisti di età compresa tra i 10 e i 25 anni, con estensioni fino ai 28 anni, provenienti da diversi licei musicali e conservatori delle province di Varese, Milano, Como, Novara e Pavia. Durante l’attività di studio e nelle esecuzioni pubbliche, i giovani sono affiancati da docenti e strumentisti dell’orchestra “senior”.

Il programma musicale della serata prevede una prima parte dedicata a tre diversi autori del periodo classico. L’apertura è affidata al primo movimento del Concerto per fagotto e orchestra K 191 di W.A. Mozart, con Leonardo Maroni del Liceo Manzoni di Varese nel ruolo di solista. Seguirà l’esecuzione dell’Allegretto dalla Sinfonia n. 7 di L. van Beethoven sotto la direzione di Paolo Toscano, allievo del corso di strumentazione al Conservatorio di Milano e della scuola di direzione del Maestro Pennuto. A conclusione della prima parte, Luca Sassu del Liceo Ciceri di Como eseguirà il primo movimento del concerto per flauto op. 29 di C. Stamitz.

Dopo l’intervallo, la seconda parte della serata inizierà con il secondo e terzo movimento del Concerto n. 5 “Imperatore” di Beethoven, che vedrà Marcello Pennuto impegnato sia come solista al pianoforte che come direttore d’orchestra. Il programma proseguirà con due arie tratte da Le Nozze di Figaro di Mozart, interpretate dal soprano Camilla Cacciapaglia. L’ultimo brano previsto è il primo movimento del Concerto n. 2 op. 18 di S. Rachmaninov, eseguito dal pianista Gabriele Rizzo.

Tra i partecipanti figura Gabriele Rizzo, musicista varesino nato nel 2009 che ha iniziato gli studi ad Arcisate e prosegue attualmente la formazione con Roberto Plano presso il Conservatorio della Svizzera Italiana. Rizzo ha ottenuto nel 2024 il primo premio assoluto ai concorsi pianistici di Riccione e Cassano Magnago. L’orchestra è diretta da Marcello Pennuto, diplomato in pianoforte, composizione e direzione al Conservatorio di Milano, che nel corso della sua attività ha guidato formazioni orchestrali in sedi quali la Tonhalle di Zurigo e il Musikverein di Vienna. Oltre all’attività concertistica, il progetto dell’orchestra giovanile è utilizzato come sede per percorsi di alternanza scuola-lavoro (PCTO) in convenzione con vari istituti superiori del territorio.