L’Orchestra Filarmonica Europea torna alle origini: concerto ad Abbiate Guazzone dedicato a Pergolesi

Venerdì 24 aprile l’esibizione al Teatro Nuovo che, nel 1989, fu sede dell’esordio dell’orchestra. Sul palco una formazione per soli archi affiancata da soprano, mezzosoprano e basso

Nuovo appuntamento a Tradate con la musica classica della Orchestra Filarmonica Europea, che venerdì 24 aprile alle 21 salirà sul palco del Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone con un concerto dedicato a Giovanni Battista Pergolesi, dal titolo “Un genio precoce tra sacro e profano”.

Per l’occasione l’orchestra si presenterà in una formazione per soli archi, proponendo un percorso attraverso le diverse anime del compositore marchigiano, morto a soli 26 anni. In programma brani tratti dalle opere “Lo frate ’nnamorato” e “La serva padrona”, affiancati dal “Concerto in sol maggiore per flauto e orchestra”, con il solista Gabriel Hoek, fino al celebre “Stabat Mater” per soprano, contralto e archi.

Protagonisti della serata saranno il soprano Francesca Pacileo e il mezzosoprano Olga Ipatieva, affiancate dal basso Marco Gazzini per la prima parte operistica. L’appuntamento ha anche un valore simbolico: l’orchestra torna infatti nel teatro dove, nel 1989, aveva dato inizio alla propria attività.

Un ritorno atteso da oltre dieci anni, che si inserisce nella tradizionale vocazione divulgativa della formazione, confermata anche dai prezzi accessibili dei biglietti (10 euro intero, 6 euro under 25). I tagliandi sono disponibili in prevendita online e acquistabili anche la sera stessa del concerto a partire dalle 18.