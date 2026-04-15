Varese News

Tempo Libero

Albizzate

L’organista incontra lo storico. Storia di Albizzate e musica per organo

Il programma alternerà brani organistici di Leyding, Knecht, Petrali ad interventi che illustreranno la storia di Albizzate dalle origini, passando per il periodo Visconteo fino all’epoca di San Carlo

L\'organista incontra lo storico. Storia albizzatese e musica per organo
Incontri

26 Aprile 2026

Domenica 26 Aprile, presso la chiesa parrocchiale di Albizzate alle ore 21.00, si terrà una serata dedicata alla musica organistica e alla storia di Albizzate. L’evento, organizzato dall’Associazione Organistica Varesina, vedrà come protagonisti l’organista Davide Paleari e lo storico Matteo Maino.

Il programma alternerà brani organistici di Leyding, Knecht, Petrali ad interventi che illustreranno la storia di Albizzate dalle origini, passando per il periodo Visconteo fino all’epoca di San Carlo.

Maggiori Informazioni

15 Aprile 2026

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.