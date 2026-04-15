Albizzate
L’organista incontra lo storico. Storia di Albizzate e musica per organo
Il programma alternerà brani organistici di Leyding, Knecht, Petrali ad interventi che illustreranno la storia di Albizzate dalle origini, passando per il periodo Visconteo fino all’epoca di San Carlo
Domenica 26 Aprile, presso la chiesa parrocchiale di Albizzate alle ore 21.00, si terrà una serata dedicata alla musica organistica e alla storia di Albizzate. L’evento, organizzato dall’Associazione Organistica Varesina, vedrà come protagonisti l’organista Davide Paleari e lo storico Matteo Maino.
Il programma alternerà brani organistici di Leyding, Knecht, Petrali ad interventi che illustreranno la storia di Albizzate dalle origini, passando per il periodo Visconteo fino all’epoca di San Carlo.