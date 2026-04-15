L’ospedale che non riaprirà più e quei saluti romani in riva al lago di Como
I fatti principali e quelli più curiosi del 15 aprile da ascoltare in meno di 9 minuti
Tra le principali notizie campeggia la decisione di Regione Lombardia di arrendersi al fatto che l’ospedale di Cuasso al Monte non riaprirà più come ospedale di comunità a causa delle troppe difficoltà incontrate. A fronte di una resa c’è chi invece non si arrende alla tentazione di alzare il braccio teso con tutte le conseguenze del caso in uno Stato che ha ancora una costituzione che vieta il fascismo.
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