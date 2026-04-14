Varese News

Tempo Libero

Busto Arsizio - Evento sponsorizzato

Love Gineration 2026 a Busto Arsizio: gin, degustazioni illimitate e Zarro Night al Museo del Tessile

Sabato 18, dalle 18 all’1 di notte, gli spazi del museo si trasformeranno in un grande palcoscenico capace di far convivere sapori, incontri e intrattenimento

brindisi con gin
Sagre, Fiere e Feste

18 Aprile 2026 - 19 Aprile 2026

Non un semplice festival, ma un’esperienza immersiva che unisce gusto, musica e spettacolo. Sabato 18 aprile 2026 il Museo del Tessile di Busto Arsizio ospita la quarta edizione di

Love Gineration

evento che negli ultimi anni si è affermato come punto di riferimento nazionale per gli appassionati di gin e distillati.

Dopo il successo delle prime tre edizioni, la manifestazione si presenta con un format completamente rinnovato: non più solo degustazioni, ma un vero e proprio viaggio sensoriale pensato per coinvolgere il pubblico a 360 gradi.

Dalle 18 all’1 di notte, gli spazi del museo si trasformeranno in un grande palcoscenico capace di far convivere sapori, incontri e intrattenimento.

Protagonisti saranno 18 tra i migliori produttori di gin italiani, ma l’offerta andrà ben oltre. Il pubblico potrà scoprire anche whisky, vodka e amari di alta qualità, dialogando direttamente con i produttori e approfondendo storie, lavorazioni e aromi.

Accanto ai distillati, spazio anche a birra artigianale e a una selezione curata di street food, pensata per accompagnare le degustazioni e completare l’esperienza.

Uno degli elementi distintivi dell’evento è la formula del biglietto: sia in prevendita (15 euro) sia acquistato in loco (20 euro, salvo disponibilità), include degustazioni illimitate.

L’evento viene descritto come una “notte che cambia le regole”, caratterizzata dall’energia travolgente della Zarro Night, capace di trasformare il Museo del Tessile in una celebrazione collettiva.

Love Gineration si conferma quindi un evento che punta a diventare un riferimento non solo per gli appassionati, ma per tutta la città di Busto Arsizio.

Una notte diversa dalle altre, pensata per chi cerca qualità, divertimento e un’esperienza fuori dagli schemi.

Love Gineration
Gin Festival

Love Gineration + La leggendaria Zarro Night = un evento imperdibile

18 distillerie selezionate
100+etichette di gin – whisky-vodka-amari e molto altro

Sabato 18 aprile
dalle 18.00 alla 1.00

Museo del Tessile di Busto Arsizio
Entrata di Via Galvani

14 Aprile 2026
di

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.