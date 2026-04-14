Love Gineration 2026 a Busto Arsizio: gin, degustazioni illimitate e Zarro Night al Museo del Tessile

Non un semplice festival, ma un’esperienza immersiva che unisce gusto, musica e spettacolo. Sabato 18 aprile 2026 il Museo del Tessile di Busto Arsizio ospita la quarta edizione di

Love Gineration

evento che negli ultimi anni si è affermato come punto di riferimento nazionale per gli appassionati di gin e distillati.

Dopo il successo delle prime tre edizioni, la manifestazione si presenta con un format completamente rinnovato: non più solo degustazioni, ma un vero e proprio viaggio sensoriale pensato per coinvolgere il pubblico a 360 gradi.

Dalle 18 all’1 di notte, gli spazi del museo si trasformeranno in un grande palcoscenico capace di far convivere sapori, incontri e intrattenimento.

Protagonisti saranno 18 tra i migliori produttori di gin italiani, ma l’offerta andrà ben oltre. Il pubblico potrà scoprire anche whisky, vodka e amari di alta qualità, dialogando direttamente con i produttori e approfondendo storie, lavorazioni e aromi.

Accanto ai distillati, spazio anche a birra artigianale e a una selezione curata di street food, pensata per accompagnare le degustazioni e completare l’esperienza.

Uno degli elementi distintivi dell’evento è la formula del biglietto: sia in prevendita (15 euro) sia acquistato in loco (20 euro, salvo disponibilità), include degustazioni illimitate.

L’evento viene descritto come una “notte che cambia le regole”, caratterizzata dall’energia travolgente della Zarro Night, capace di trasformare il Museo del Tessile in una celebrazione collettiva.

Love Gineration si conferma quindi un evento che punta a diventare un riferimento non solo per gli appassionati, ma per tutta la città di Busto Arsizio.

Una notte diversa dalle altre, pensata per chi cerca qualità, divertimento e un’esperienza fuori dagli schemi.

Love Gineration

Gin Festival

Love Gineration + La leggendaria Zarro Night = un evento imperdibile

18 distillerie selezionate

100+etichette di gin – whisky-vodka-amari e molto altro

Sabato 18 aprile

dalle 18.00 alla 1.00

Museo del Tessile di Busto Arsizio

Entrata di Via Galvani