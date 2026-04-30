“Luci a Masnago” fa il giro del Mondo tra Varese, la Polonia di Legovich e la NCAA raccontata da Giuseppe Marmina

Una vittoria fondamentale per consolidare l’ottavo posto, un’analisi tattica a bordo campo e uno sguardo approfondito verso l’America e le nuove frontiere del basket mondiale. La puntata numero 26 di “Luci a Masnago”, condotta da Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni andata in onda su Radio Materia giovedì 30 aprile ha offerto un vero e proprio “giro del mondo” della pallacanestro, con un focus particolare sulle trasformazioni radicali che arrivano dagli Stati Uniti.

Varese, Cremona e un playoff da agguantare

Il punto di partenza non può che essere il parquet di Masnago, dove davanti a oltre 5.000 spettatori l’Openjobmetis ha superato la Vanoli Cremona per 84-75. Tra le prestazioni di rilievo spicca quella di Davide Alviti, autore di una doppia-doppia e definito da Francesco Brezzi come “l’equilibratore” della squadra. L’analisi si è poi spostata sulla fluidità offensiva, ricordando come per il gioco di Varese sia vitale fare ricorso al “passaggio in più” per trovare sempre un uomo libero al tiro: «Dall’altra parte dell’oceano dicono: “Extra pass always cash”».

Il ciclone NIL e la fuga dei talenti verso la NCAA

La seconda parte della trasmissione ha visto come ospite Giuseppe Marmina, già scout per Octagon Basketball Europe ed esperto di dinamiche americane. Marmina ha illustrato la rivoluzione del cosiddetto NIL (Name, Image and Likeness) che permette alle Università USA di offrire contratti “fuori mercato” a giovani giocatori provenienti dall’Europa e non solo. Un controsenso rispetto a quanto avveniva fino al 2021, quando il sistema collegiale NCAA vietava ogni compenso oltre alla borsa di studio: «Qualsiasi altro benefit era vietato – ha ricordato Marmina – anche un’offerta di una cena a un giocatore era considerata un rimborso non consentito».

Oggi lo scenario è stravolto: grazie a una transazione da 2,8 miliardi di dollari per i diritti pregressi e all’introduzione dei Collectives (società alimentate da ex studenti facoltosi), le università possono ora pagare direttamente i giocatori. Per la stagione 2024-25, ogni ateneo avrà un budget di 20,5 milioni di dollari per tutti i programmi sportivi (ma basket e football americano drenano la maggior parte delle risorse) cui va aggiunto il NIL che ha un conteggio a parte. Le conseguenze per il basket europeo sono pesanti. Secondo Marmina «verranno depauperati tutti i vivai delle squadre europee» anche a causa della mancanza di accordi tra FIBA e NCAA che regolamentino questi passaggi.

Lo sguardo internazionale: l’intervista a Marco Legovich

Dalla Polonia è inoltre arrivato il contributo di Marco Legovich, ex assistente allenatore della Openjobmetis e fresco vincitore della European North Basketball League (ENBL), la quinta coppa europea, sulla panchina dello Dziki Varsavia. «L’esperienza varesina è un qualcosa che mi ha fatto crescere molto come allenatore. Sono contento di aver scelto di lavorare in Polonia, campionato di buon livello dove le scelte dei coach possono ancora incidere sull’andamento delle squadre. Però continuo a seguire Varese, guardo le partite, sono in contatto con coach Kastritis e sono contento che sia in lotta per i playoff».

Infine di nuovo Marmina ha condiviso la sua visione sullo scouting moderno, mettendo in guardia dall’affidarsi solo ai numeri: «I dati sono sicuramente fondamentali soprattutto per effettuare una prima scrematura quando si va alla ricerca di un giocatore. Però poi l’occhio dell’osservatore resta fondamentale. Devi sapere cosa cerca effettivamente l’allenatore a cui devi proporre un giocatore».

DAL PARQUET – Ascolta il nostro podcast relativo al derby tra Acqua San Bernardo e Openjobmetis