Luigi Bignami all’Insubria racconta l’arte di comunicare la scienza tra rigore e accessibilità

La divulgazione scientifica è un mestiere che richiede rigore, studio costante e – soprattutto – la capacità di farsi comprendere senza ridurre la complessità a qualcosa di banale. Questo è stato il nocciolo della lezione di Luigi Bignami, geologo e giornalista scientifico, che mercoledì 29 aprile ha incontrato gli studenti dell’Università degli Studi dell’Insubria, per raccontare il suo lavoro e la sua storia ai comunicatori di domani.

L’incontro, organizzato nell’ambito del corso in Comunicazione della scienza diretto dal docente Federico Pasquarè Mariotto, ha offerto agli studenti un quadro preciso della professione del divulgatore scientifico, che – come ammette Bignami – è «una strada piena di rovi, ma ricca di soddisfazioni».

Una missione nata dopo l’alluvione della Valtellina

La svolta nel percorso professionale di Bignami, cominciato con una missione di geologia in Africa per conto dell’Eni per poi arrivare alla collaborazione con le principali testate e programmi televisivi nazionali, arrivò con una presa di coscienza avvenuta durante l’alluvione della Valtellina nel 1987. In quell’occasione, Bignami comprese il divario che esisteva tra la conoscenza tecnica degli scienziati e la percezione della popolazione.

«Sapevo cosa stava succedendo, ma la gente no. Fino all’ultimo speravano che non sarebbe mai successo nulla di grave». Quell’episodio fu la scintilla che accese in Bignami il desiderio di imparare a tradurre dati geologici in storie accessibili a tutti: un compito difficile, dove l’abilità sta nel riuscire a non perdere mai di vista il rigore dell’informazione.

«Semplificare non è banalizzare»

Durante la lezione, Bignami ha insistito sulla necessità di costruire un rapporto di fiducia con il lettore e con le redazioni. Il segreto del mestiere risiede nel riuscire a trasmettere contenuti complessi evitando la banalizzazione. «Le persone – sottolinea il divulgatore – sono intelligenti, ma hanno bisogno di qualcuno capace di spiegare loro le informazioni importanti con un linguaggio che possono comprendere. Solo in questo modo, un divulgatore può guadagnarsi la loro fiducia».

Per ottenere questo risultato, la preparazione è l’unico strumento efficace. Bignami ha illustrato il suo metodo, basato sullo studio quotidiano, sull’analisi incrociata delle fonti e sulla capacità di scrivere testi in grado di catturare l’attenzione fin dalle prime righe.

Dove le parole non riescono, ci pensano le immagini

Parte dell’incontro è stata dedicata al linguaggio audiovisivo, con un focus sui documentari. Partendo dall’esempio del suo lavoro in Islanda, Bignami ha spiegato come i medium multimediali come la televisione permettano di arricchire il messaggio scientifico, riuscendo a trasmettere in modo immediato e coinvolgente concetti anche complessi, che richiederebbero fiumi di parole per essere descritti.

Una professione piena di sfide da superare

L’intervento ha toccato anche le dinamiche lavorative del settore. Il giornalista ha raccontato le difficoltà incontrate nel proporre temi scientifici a direttori e caporedattori, sottolineando l’importanza della determinazione. «Bisogna spiegare loro perché un tema è importante, insistere, mai demordere».

Del resto, il ruolo del divulgatore scientifico ricopre un’importanza sempre maggiore. «Oggi – sottolinea Bignami – si fa molta fatica a distinguere la realtà scientifica dalle opinioni personali. Il nostro ruolo, è quello di portare le persone a innamorarsi della scienza».