Luino, Brezzo, Dumenza, Germignaga e Porto Valtravaglia insieme per il 25 aprile

Sabato 25 aprile, la città di Luino e i comuni limitrofi – Brezzo di Bedero, Dumenza, Germignaga, e Porto Valtravaglia – celebreranno l’81esimo anniversario della Liberazione con un programma ricco di eventi che renderanno omaggio alla memoria storica e ai valori di libertà e democrazia. L’edizione di quest’anno, intitolata “Dalla dittatura alla democrazia”, intende sottolineare l’importanza della Resistenza e la lotta per la libertà.

Il programma delle celebrazioni inizierà alle ore 10:15 con il raduno delle rappresentanze sociali, dei partigiani, delle forze armate combattenti, dei sindacati e delle scuole nella piazza del Municipio di Luino. Alle 10:30 avrà inizio il corteo, accompagnato dalla Banda Cittadina, che si snoderà verso il Monumento a Giuseppe Garibaldi, attraversando via Vittorio Veneto e concludendosi in Piazza XXV Aprile, di fronte al Monumento ai Caduti.

Alle ore 11:00 si terrà la cerimonia ufficiale in Piazza Risorgimento, con il saluto delle autorità civili e il discorso del Sindaco. Il relatore d’onore sarà il professor Maurizio Isabella, docente di storia moderna alla Queen Mary University di Londra, che offrirà una riflessione sulla storia della Liberazione.

Un momento particolarmente significativo della giornata sarà l’omaggio ai Martiri della “Gera”, una delegazione di cittadini renderà omaggio a coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà, simbolizzando il legame tra il passato e il presente.

In caso di maltempo, le manifestazioni si terranno al Palazzo Verbania.