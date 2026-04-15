Luino celebra le voci femminili: al Verbania debutta “Ladies in Blues, Soul and…”
Venerdì 17 aprile il primo di due appuntamenti dedicati alle eccellenze musicali del territorio. Sul palco tre interpreti per un viaggio tra blues, soul e pop
Luino riscopre e valorizza il proprio talento musicale con un’iniziativa che mette al centro le voci femminili del territorio. Venerdì 17 aprile 2026, alle ore 21, la cornice liberty di Palazzo Verbania ospiterà “Ladies in Blues, Soul and…”, primo di due appuntamenti dedicati alle “Signore della Voce” locali.
La città, già nota per aver dato i natali a figure di rilievo nel panorama culturale italiano, dalla letteratura alla comicità fino al cinema, punta ora i riflettori su una scena musicale vivace e di qualità. L’evento nasce con l’obiettivo di rendere omaggio alle interpreti luinesi, valorizzandone la capacità espressiva attraverso un percorso che attraversa alcuni dei generi fondamentali della musica moderna.
La rassegna è promossa dall’Accademia Musicale “Pietro Bertani”, che con questa iniziativa inaugura le celebrazioni per il venticinquesimo anniversario di attività nel territorio, con il patrocinio del Comune di Luino.
Il concerto si articolerà in tre momenti distinti, pensati come tappe di un racconto musicale. Si partirà dalle radici del blues, affidate all’interpretazione intensa di Anna Torri, per proseguire con le sonorità soul portate sul palco da Giulia Besagni, in un intreccio tra ritmo e spiritualità. A chiudere la serata sarà Giada Metaldi, giovane voce del panorama pop, che offrirà uno sguardo contemporaneo attraverso brani capaci di parlare al presente.
L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.
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