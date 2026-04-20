Luino, il gatto “Spelacchio” fa battere il cuore: 5mila euro donati al Ponte del Sorriso
L'autrice Anita Mandelli ha consegnato il ricavato delle vendite del suo libro durante la Festa di Primavera. Un progetto che unisce letteratura e amore per gli animali a sostegno dei bambini in ospedale
La letteratura che si trasforma in aiuto concreto. In occasione della Festa di Primavera, la cornice di Luino ha ospitato un momento di profonda solidarietà: Anita Mandelli, autrice del libro “Primo nome Spelacchio. Storia di una gatta, di un gatto scrittore e di altri animali”, ha consegnato una donazione di 5.000 euro alla fondazione Il Ponte del Sorriso.
Il contributo si somma a una precedente tranche, portando il totale raccolto a 6.300 euro, frutto dell’intero ricavato delle vendite del volume. Un risultato straordinario nato dalla determinazione dell’autrice, che ha scelto di mettere la propria penna al servizio dei bambini che affrontano il percorso del ricovero ospedaliero.
Un lavoro di squadra tra comuni e associazioni
Alla consegna del maxi-assegno erano presenti i rappresentanti delle istituzioni locali, a testimonianza di una collaborazione che ha varcato i confini comunali: il sindaco di Luino Enrico Bianchi con Margherita Romano della Pro Loco cittadina, e la vicesindaca di Maccagno Patrizia Villani insieme ad Attilio Sbernini della Pro Loco maccagnese. Tutti hanno lodato la caparbietà di Anita Mandelli nel portare avanti un progetto capace di toccare le corde della sensibilità comune.
Il libro: un ponte tra umani e animali
“Primo nome Spelacchio” non è solo un’operazione di solidarietà, ma un racconto che esplora il legame profondo e delicato tra gli esseri umani e i propri compagni a quattro zampe. Attraverso gli occhi dei gatti protagonisti, il libro invita adulti e bambini a riflettere sulla capacità degli animali di offrire ascolto, fiducia e conforto silenzioso, diventando veri e propri custodi emotivi.
Come contribuire
La raccolta fondi non si ferma qui. È infatti ancora possibile sostenere i progetti del Ponte del Sorriso acquistando il libro al prezzo di 18 euro.
Per informazioni e acquisti
Telefono: 0332 286946
Email: fondazione@ilpontedelsorriso.com
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