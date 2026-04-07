L’ultima tappa dell’Olympic Fringe Festival a Varese: ecco il programma

Un fine settimana che animerà il centro di Varese con spettacoli, parate e installazioni che trasformeranno le piazze in luoghi di incontro e partecipazione. Gli appuntamenti della domenica si svolgeranno in concomitanza con Agrivarese

È tutto pronto per il gran finale dell’Olympic Fringe Festival previsto per sabato 11 e domenica 12 aprile con un programma denso di spettacoli e appuntamenti. La tappa conclusiva della rassegna sarà un viaggio tra memoria e innovazione, grazie a due giornate tematiche che raccontano lo spirito olimpico attraverso il linguaggio del circo contemporaneo e delle arti performative.

Sabato 11 aprile sarà dedicato al tema “La nascita della fiaccola: numeri di fuoco e pirotecnica”. Performance di fuoco e micro pirotecnica revocheranno l’origine della fiaccola olimpica, in un gesto rituale che accende energia, coraggio e l’inizio di ogni percorso sportivo. Le coreografie trasformeranno lo spazio urbano in un momento collettivo, evocando la solennità della tradizione olimpica, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza immersiva e suggestiva.

Domenica 12 aprile il festival guarderà avanti con “Il futuro delle Olimpiadi: arti miste e contemporanee”, una giornata in cui discipline, tecnologia e creatività si fonderanno dando vita a nuove forme di gesto atletico. Tra performance ibride e sperimentazioni visive, la luce diventerà linguaggio e il circo contemporaneo si farà espressione di una visione innovativa dello sport e dello spettacolo.

Il festival si svolgerà in contemporanea con la fiera dell’agricoltura Agrivarese, creando un dialogo inedito tra tradizione e contemporaneità. Le vie e le piazze del centro cittadino si animeranno tramite spettacoli diffusi, parate urbane e installazioni performative, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza culturale partecipata e accessibile. Dopo aver attraversato nei mesi scorsi Saronno, Busto Arsizio, Gallarate, Luino e Varese, il festival promosso da Fondazione Varese Welcome e Camera di Commercio di Varese, si prepara così a chiudere il suo percorso con un appuntamento capace di unire spettacolo, territorio e visione, trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

SABATO 11 APRILE – LA NASCITA DELLA FIACCOLA

Performance di fuoco e micro-pirotecnica rievocano l’origine della fiaccola olimpica: un gesto rituale che accende energia, coraggio e l’inizio di ogni percorso sportivo. Le coreografie, luminose e avvolgenti, trasformano lo spazio in un momento collettivo che richiama la solennità della tradizione olimpica.

Parata Tematica Musicale: Corteo di musicisti e performer che attraversa la città, guidando il pubblico in un percorso sonoro e scenico.

Orari: Dalle 10:30 alle 11:10 e dalle 16:00 alle 16:40

Percorso: da Palazzo Camera di Commercio, Piazza Monte Grappa, Corso Matteotti fino a Piazza Carducci.

Piazza Podestà – Zanna on Fire: Duetto di fuoco potente e rituale, in cui due performer uniscono forza, controllo e resistenza, evocando disciplina e coraggio sportivo.

Orario: 11:35

Piazza Carducci – Etereum: Assolo intenso in cui il fuoco diventa estensione del corpo, richiamando il gesto originario dell’accensione.

Orario: 12:00

Piazza Carducci – Indominus: Un assolo potente in cui il fuoco diventa corpo, tra fiamme e carboni ardenti.

Orario: 17:15

Piazza Podestà – Duo Lux: Duetto di fuoco potente e rituale, in cui due performer uniscono forza, controllo e resistenza, evocando disciplina e coraggio sportivo.

Orario: 17:45

Piazza Monte Grappa – Valkyrion: Scena corale con installazione “porta incendiaria”, in cui sette performer uniscono acrobatica e teatro in un’unica grande fiamma collettiva.

Orario: 18:30

DOMENICA 12 APRILE – IL FUTURO DELLE OLIMPIADI

Il futuro delle Olimpiadi è un luogo dove discipline, tecnologia e creatività si fondono dando vita a nuove forme di gesto atletico.

Qui il gioco diventa performance, la luce diventa linguaggio e il circo contemporaneo diventa uno sguardo visionario sul domani, immaginando Olimpiadi in cui sperimentazione, movimento e meraviglia convivono in armonia.

Parata Tematica Musicale: Parata luminosa che attraversa la città con gonfiabili, trampolieri e performer, celebrando movimento e immaginazione.

Orari: Dalle 10:30 alle 11:10 e dalle 15:30 alle 16:10

Percorso: da Palazzo Camera di Commercio, Piazza Monte Grappa, via Sacco, via Robbioni e ritorno a Palazzo Camera di Commercio.

Via Sacco – Cristal: Postazione con performance LED e verticali, dinamiche e luminose, ricche di ritmo ed energia futuristica.

Orario: 11:45

Piazza San Vittore – Reflexa: Uno spettacolo dinamico che unisce giocoleria LED e acrobazie, creando coreografie luminose fluide e suggestive.

Orario: 16:50

Piazza San Vittore – Samurai Flame: Uno show ad alta intensità di giocoleria LED.

Orario: 17:10

Piazza Monte Grappa – Luminia: Attorno a una struttura luminosa a forma di fiore, i performer creano una scena poetica di acrobatica aerea e luce.

Orario: 18:15

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