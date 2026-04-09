“L’ultimo giorno di sole” a Busto Arsizio: uno spettacolo in ricordo di Gabriele Giorgetti

Un evento speciale sospeso tra musica, parole e impegno civile, nel cuore pulsante della solidarietà locale. È questo lo spirito con cui il Cinema Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio si prepara ad ospitare lo spettacolo «L’ultimo giorno di sole», un’opera di teatro-canzone scritta dal grande e indimenticabile Giorgio Faletti e portata in scena dalla talentuosa Chiara Buratti. L’appuntamento è fissato per venerdì 10 aprile, con inizio alle ore 21:00.

Teatro-canzone per una nobile causa

Ma non si tratterà soltanto di una serata all’insegna della cultura e dello spettacolo di qualità. L’evento, infatti, ha uno scopo benefico molto preciso e sentito: nasce per onorare la memoria di Gabriele Giorgetti e contemporaneamente raccogliere fondi a sostegno dell’organizzazione della Giornata Mondiale della Gioventù 2027. La serata è patrocinata e sostenuta dall’associazione “Qualcosa per il Mondo – Nomadi Fans Club”.

Un cast artistico di alto livello

Sul palco del teatro bustocco, Chiara Buratti sarà accompagnata da una formazione musicale di primo piano, che darà corpo e anima alle canzoni dello spettacolo. La band vede alle tastiere Vincenzo Murè, mentre alla batteria e alle percussioni siederà Luca Modena. Gli arrangiamenti musicali sono curati da Andrea Mirò, artista che ha spesso collaborato con Faletti, garantendo così fedeltà e intensità interpretativa.

Regia e produzione curate nei minimi dettagli

La regia dello spettacolo è affidata a Tommaso Massimo Rotella, mentre la produzione è firmata Orlantibor. Un ulteriore tocco d’arte è dato dall’illustrazione del manifesto, opera di Giulia Marchiaro Micromega, che evoca l’immagine di un sole calante e la fragilità della condizione umana.

Come partecipare e prevendita

I biglietti per la serata sono acquistabili in prevendita sul circuito online Liveticket. Per chi avesse necessità di ulteriori informazioni, sono disponibili due numeri di telefono dedicati, da contattare esclusivamente nelle ore pomeridiane: 347 1649320 e 334 1726971.