L’ultimo saluto a Enzo Ambrosino: sabato i funerali nella chiesa di San Giovanni Battista Induno Olona
La comunità si stringe attorno alla famiglia: rosario alle 9.30, funerali alle 10. La tumulazione avverrà nel cimitero di Buguggiate
L’ultimo saluto ad Enzo Ambrosino, il trentenne di Insuno Olona ucciso sabato scorso avverrà sabato 18. Il funerale sarà celebrato alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Induno Olona. Prima della funzione, alle 9.30, sarà recitato il Santo Rosario. Al termine delle esequie, la salma verrà tumulata nel cimitero di Buguggiate.
Enzo è composto presso la Casa Funeraria Gallio di Induno Olona, in via San Pietro 9, dove sarà possibile rendergli omaggio venerdì 17 aprile dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30.
Ne danno il triste annuncio la mamma Patrizia con Salvatore, il papà Gennaro, i figli Alessandro e Aurora con la mamma Brigida, le sorelle, il fratello di Enzo ed i parenti tutti.
«La famiglia ringrazia anticipatamente tutti coloro che parteciperanno alla cerimonia e si uniranno al dolore per questa perdita».
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