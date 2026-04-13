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Lunedì su Radio Materia tra sport, musica e volontari al fianco dei malati

Gli appuntamenti di lunedì su www.radiomateria.it iniziano alle 14 con lo sport e poi alle 16,30 e alle 18.

Generico 13 Apr 2026

La settimana inizia con la pioggia e Radio Materia cerca di portare qualche raggio di luce nel pomeriggio di lunedì. Tre gli appuntamenti in diretta sulla nostra web radio a partire dalle 14 con il punto sullo sport, poi alle 16,30 con Soci All Time e alle 18 con Chi l’avrebbe mai detto, senza dimenticare il giornale radio delle 18,30.

14,00 La Materia dello Sport

Insieme a Francesco Mazzoleni faremo il punto sulla situazione delle principali realtà sportive del territorio tra basket, volley, tennis, atletica e calcio.

16,30 Soci All Time

Oggi ospiteremo un’associazione varesina che si occupa di alleviare le sofferenze delle persone malate e in particolare alle famiglie coinvolte. Parliamo di Sulle Ali Odv.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Parliamo di musica e in particolare di una band del nostro territorio. La Societate presenterà il progetto musicale fondato intorno al 1348 nelle foreste umbre. Attualmente attivo a Varese.

18,30 Giornale Radio

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Pubblicato il 13 Aprile 2026
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