Lunedì su Radio Materia tra sport, musica e volontari al fianco dei malati
Gli appuntamenti di lunedì su www.radiomateria.it iniziano alle 14 con lo sport e poi alle 16,30 e alle 18.
La settimana inizia con la pioggia e Radio Materia cerca di portare qualche raggio di luce nel pomeriggio di lunedì. Tre gli appuntamenti in diretta sulla nostra web radio a partire dalle 14 con il punto sullo sport, poi alle 16,30 con Soci All Time e alle 18 con Chi l’avrebbe mai detto, senza dimenticare il giornale radio delle 18,30.
14,00 La Materia dello Sport
Insieme a Francesco Mazzoleni faremo il punto sulla situazione delle principali realtà sportive del territorio tra basket, volley, tennis, atletica e calcio.
16,30 Soci All Time
Oggi ospiteremo un’associazione varesina che si occupa di alleviare le sofferenze delle persone malate e in particolare alle famiglie coinvolte. Parliamo di Sulle Ali Odv.
18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Parliamo di musica e in particolare di una band del nostro territorio. La Societate presenterà il progetto musicale fondato intorno al 1348 nelle foreste umbre. Attualmente attivo a Varese.
18,30 Giornale Radio
Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857.
Per ascoltarci e ascoltare tutti i nostri podcast
www.radiomateria.it
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
ASCOLTA LE REPLICHE SULLE PIATTAFORME DI STREAMING AUDIO E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE TI SONO PIACIUTE
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Il cordoglio per la morte di Maria Pellegatta
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.