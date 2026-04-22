Lungo la ciclopedonale dell’Olona: dal Ponte di Vedano ai Mulini di Gurone
Scopriamo il tratto della ciclopedonale che collega, nella natura, Lozza ai Mulini di Gurone, collegandosi poi al tratto che porta alla Svizzera
Prosegue il viaggio – a piedi – lungo la ciclopedonale dell’Olona. Dopo il tratto che dai Mulini di Gurone porta alla Folla di Malnate (guarda qui), questa volta siamo partiti dalla zona industriale di Lozza, nei pressi del Ponte di Vedano, camminando verso i Mulini di Gurone.
L’imbocco della ciclopedonale è alle spalle della madonnina di Lozza, un po’ nascosta dalle villette ma chiaramente indicata dai segnali stradali. Dopo un primo tratto molto “artificiale” tra un sottopasso e la vicinanza dello svincolo di Pedemontana, dopo qualche centinaio di metri la natura prende il sopravvento e il percorso si accosta al corso dell’Olona fino alla diga di Gurone. Tratti caratteristici appena sotto il versante varesino e ancora qualche traccia della rotaie della vecchia Ferrovia della Valmorea.
In prossimità della diga salita e discesa che “strappano” il tracciato pianeggiante prima di addentrarsi nel boschetto che precede la piana tra Bizzozero e Gurone. Arrivando ai Mulini e al caratteristico anello di contenimento si può risalire verso Bizzozero, tornare verso Gurone o imboccare, attraversando il cuore storico del borgo, il tratto successivo della ciclopedonale per arrivare alla Folla di Malnate e poi verso il confine con la Svizzera.
Sulla nuova ciclopedonale dai Mulini di Gurone alla Folla di Malnate
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