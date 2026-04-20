L’Unione Europea ascolta i territori? Matteo Bianchi spiega cosa fa il Comitato delle regioni



Il podcast Giù le mani dall’Europa accende i riflettori sul legame tra Unione Europea e territori, provando a superare l’idea di un’Europa distante e burocratica. Nella puntata condotta da Massimo Gaudina insieme a Vincenzo Salvatore, con ospite Matteo Bianchi, emerge una visione più concreta e quotidiana delle istituzioni europee, dove il ruolo delle realtà locali diventa centrale.

L’Europa vista dai territori

Il cuore della discussione è il Comitato europeo delle Regioni, organismo che rappresenta enti locali e regionali all’interno del sistema comunitario. «Oltre il 70% della legislazione europea ha un impatto diretto sui territori» – Matteo Bianchi, vicepresidente del Comitato europeo delle Regioni – sottolinea, evidenziando come sindaci e amministratori locali non siano semplici esecutori, ma protagonisti.

Un ruolo che si traduce anche nella gestione dei fondi europei e nell’attuazione di politiche strategiche, come quelle ambientali o legate allo sviluppo urbano.

Il principio di sussidiarietà

Durante la puntata viene approfondito il principio di sussidiarietà, uno dei cardini dell’Unione Europea. L’obiettivo è portare le decisioni il più vicino possibile ai cittadini, valorizzando il contributo degli enti locali.

«Non si tratta solo di applicare norme, ma di partecipare alla loro costruzione» – Vincenzo Salvatore, professore di diritto dell’Unione Europea – spiega, descrivendo un processo sempre più orientato dal basso verso l’alto.

Una governance a più livelli

Il podcast descrive un sistema articolato, in cui diversi livelli istituzionali collaborano: comuni, regioni, Stati e Unione Europea. Una governance multilivello che consente di adattare le politiche alle esigenze specifiche dei territori, dalle grandi città alle aree rurali.

Le città, in particolare, sono indicate come attori chiave. Dalla transizione ecologica ai progetti per la mobilità sostenibile, fino alle iniziative sociali, i centri urbani diventano laboratori di innovazione.

Il funzionamento del Comitato delle Regioni

Spazio anche al funzionamento del Comitato delle Regioni, composto da rappresentanti eletti a livello locale o regionale. I membri lavorano in commissioni e gruppi politici, contribuendo con pareri consultivi sulle normative europee. Tra gli esempi citati figurano anche amministratori italiani come Roberto Gualtieri e Luca Zaia, a dimostrazione del coinvolgimento diretto delle istituzioni locali nel processo decisionale europeo.

Un’Europa più vicina

Il messaggio che emerge dalla puntata è chiaro: l’Unione Europea non è solo Bruxelles, ma un sistema complesso in cui la dimensione locale è fondamentale. Una rete di relazioni e competenze che punta a rendere le politiche più efficaci e aderenti ai bisogni reali dei cittadini.