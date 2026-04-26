Lupo, cinghiali e burocrazia: le sfide degli agricoltori varesini che chiedono “Meno carte e più campo”

Si è tenuta questa mattina, domenica 26 aprile, alle Ville Ponti di Varese la 79ª assemblea generale ordinaria di Confagricoltura Varese. Titolo scelto per l’occasione: “Il futuro si semina adesso“. Un messaggio programmatico, non uno slogan, che ha attraversato ogni intervento della mattinata. Alla tavola rotonda hanno partecipato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’onorevole Maria Chiara Gadda e il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini. In collegamento video anche il presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti.

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Brusa: “L’agricoltura non è un costo, è un investimento”

Il discorso del presidente di Confagricoltura Varese, Giacomo Brusa, ha occupato il cuore della mattinata e ha toccato con tono fermo ma appassionato tutti i nodi critici del settore, dal livello europeo fino alle specificità del territorio provinciale.

Brusa ha aperto con una lettura storica: l’agricoltura nel Varesotto affonda le radici nel Neolitico, nelle palafitte dell’Isolino Virginia sul lago di Varese, primo insediamento del genere nell’Italia settentrionale. «Da quelle radici siamo cresciuti, da quelle radici dobbiamo ripartire con consapevolezza e responsabilità», ha detto. Ma ha subito chiarito che guardare alle radici non significa guardare indietro: «Occorre innovare sapendo che nel settore agricolo innovare significa coltivare valore».

Il presidente ha poi descritto con preoccupazione quello che ha definito una «tempesta perfetta» per l’agricoltura italiana: guerre, tensioni commerciali, cambiamenti climatici, fitopatie, zoonosi, incertezze normative e politiche europee penalizzanti. «Le crisi geopolitiche hanno fatto aumentare i prezzi di energia, fertilizzanti, materie prime e gas. Aumentano i costi, crollano i prezzi dei prodotti, le imprese sono messe a dura prova fino a rischiare concretamente la non sostenibilità economica e quindi la chiusura o il fallimento. E noi sappiamo bene che quando chiude un’azienda agricola chiude per sempre, soprattutto qui a Varese».

Le richieste alle istituzioni: meno burocrazia, più strumenti

Brusa ha rivolto alle istituzioni presenti in sala un elenco di richieste concrete, scandite con chiarezza: «Serve meno burocrazia prima di tutto, perché oggi troppo spesso chi lavora in agricoltura si trova più tempo dietro le carte che in campagna o nella stalla. Serve più sostegno agli investimenti, perché innovare ha un costo e non possiamo far finta che non sia così. Serve più fiducia nelle imprese, perché gli agricoltori non sono il problema, sono parte della soluzione».

Ha poi aggiunto una critica esplicita alla frammentazione delle politiche: «Non è possibile dire una cosa a Bruxelles, un’altra a Roma e un’altra ancora a livello locale». E ha indicato le priorità urgenti per il territorio varesino: gestione della fauna selvatica fuori controllo, progressiva sottrazione di suoli agricoli, eccessiva frammentazione della proprietà fondiaria, assenza di una politica agricola dedicata alla fascia prealpina e pedemontana, e tutela delle imprese locali negli appalti pubblici. Su quest’ultimo punto Brusa è stato netto: «Si tratta di manutenzione del verde o di lotti boschivi vinti spesso da “marziani” venuti da altri mondi che non riescono a garantire servizi adeguati e sono obbligati a strozzare imprese locali con la logica perversa del subappalto».

Il lupo è arrivato

Tema caldissimo quello della fauna selvatica. Brusa ha ricordato di aver lanciato l’allarme lupo sei anni fa dalla stessa assemblea: «Avevamo parlato con gli agricoltori ticinesi, ci avevano detto che nelle loro campagne si vedeva già. Adesso abbiamo un lupo: è cronaca di questi giorni che è stato trovato a Buguggiate».

Il presidente della Provincia Marco Magrini, veterinario di professione, ha fornito i dati: nel 2023 la provincia ha registrato 695 animali selvatici coinvolti in incidenti stradali. I cinghiali, grazie ai piani di abbattimento, sono scesi dal 30% al 17% tra 2023 e 2024, mentre i cervi sono saliti al 14% diventando «il vero problema attuale». Sul lupo ha spiegato che non esistono branchi stabili in provincia, ma individui erranti provenienti dal Parco del Ticino o dalla Svizzera. «A livello europeo il lupo è passato da “rigorosamente protetto” a “protetto”», ha ricordato Magrini, specificando che in Lombardia è consentito abbatterne al massimo sei, solo in presenza di comportamenti anomali documentati.

Giorgetti: “La sicurezza alimentare è drammaticamente sottovalutata”

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha offerto una prospettiva geopolitica. Ha raccontato quanto avvenuto la settimana scorsa a Washington, nei margini del Fondo Monetario Internazionale: «Tutti abbiamo parlato per il 99% del tema del petrolio e dell’energia. Poi a un certo punto è entrato un tema prepotentemente, evocato dai paesi africani: attenzione perché qui non passano più fertilizzanti e il rischio è il disastro umanitario». Una dimensione, ha sottolineato, «ampiamente sottovalutata».

Sul fronte degli strumenti fiscali di emergenza, evocati da Brusa sul modello Covid, Giorgetti ha risposto con realismo: «Bolle in pentola, in una pentola a pressione che rischia di esplodere». Ha spiegato che senza la sospensione del Patto di Stabilità come avvenuto durante la pandemia, l’Italia ha meno margini rispetto ad altri paesi europei. «Abbiamo proposto una tassazione straordinaria per le grandi compagnie energetiche per finanziare questi interventi, ma ci hanno risposto di no. Spero che prevalga il realismo rispetto a una visione freddamente burocratica».

Fontana: “Siete presidio del territorio”

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha riconosciuto il ruolo degli agricoltori come «quella categoria di persone che ha voluto mantenere la propria storia nonostante le difficoltà». Ha citato l’agenda del controesodo come strumento regionale per contrastare lo spopolamento delle aree interne, con 200 milioni di euro messi a disposizione per comuni e associazioni di categoria. «Sulla burocrazia siamo sulla stessa barca», ha ammesso, riconoscendo che le difficoltà poste dall’Europa pesano anche sull’azione regionale.

Gadda: “Il cibo è sicurezza nazionale come l’energia”

L’onorevole Maria Chiara Gadda ha insistito sulla necessità di un Piano Agricolo Nazionale, strumento che Confagricoltura chiede da anni: «Una strategia coerente che comprenda quali sono le filiere strategiche e le scorte di cui abbiamo bisogno». Ha messo in guardia dal populismo europeo nelle politiche agricole: «L’Europa ha le sue gravi responsabilità quando basa le scelte sul populismo e non su una valutazione di impatto concreta». E ha ribadito un concetto che è risuonato più volte in sala: «Il cibo è un elemento imprescindibile legato alla sicurezza nazionale, tanto quanto l’energia».

I risultati recenti e le battaglie aperte

Brusa ha elencato anche i risultati ottenuti di recente da Confagricoltura a livello nazionale: la riduzione del costo di contribuzione INAIL per il settore e l’estensione del credito d’imposta per il gasolio agricolo al 20% per i mesi di marzo. Ha poi citato le tabte domande presentate dagli associati per l’agrisolare previsto dal PNRR, per svariate centinaia di kilowatt: «Anche queste sono le semine per il prossimo futuro». Restano invece aperte due battaglie parlamentari di lunga data: i disegni di legge su florovivaismo e apicoltura, «impantanati nelle aule parlamentari» da anni. E il tema del prezzo del latte: «Non può essere deciso solo dal mercato. Le aziende non reggono più: serve una filiera più equa che tenga conto dei costi reali».

“Senza agricoltori non c’è futuro”

Brusa ha chiuso il suo lungo intervento con una frase che è diventata il manifesto della mattinata: «Senza agricoltori non c’è futuro. E non c’è futuro perché senza un’agricoltura forte, moderna e libera, non può esistere nemmeno un paese che si possa davvero dire libero, perché la prima libertà, il necessario presupposto di tutte le altre, è la libertà dai bisogni fondamentali».

Un messaggio rivolto agli associati, ma soprattutto alle istituzioni sedute in sala: «Noi non chiediamo assistenza, chiediamo riconoscimento, chiediamo strumenti, chiediamo ascolto».

Perusin: “Varese è per il 70% verde, è un’identità e una responsabilità”

I saluti della città sono stati portati dalla vicesindaco Ivana Perusin, che ha subito inquadrato il tema: «Varese ha più del 70% di verde tra giardini, aree naturali e boschi. Non è solo un dato statistico, è la rappresentazione di un’identità del territorio e quindi anche di una responsabilità». Una visione già incorporata nel Piano di Governo del Territorio, che individua come prima priorità strategica quella di Varese città verde, biodiversa e adattiva ai cambiamenti climatici. Perusin ha concluso con un riconoscimento diretto agli imprenditori agricoli: «Le imprese agricole sono i veri attori del territorio, sono quelli che davvero lo curano».

Deligios: “Il tavolo agricolo è quello che si riunisce più spesso”

A portare i saluti della Camera di Commercio è stata la direttrice generale Anna Deligios. Ha ricordato il successo dell’ultima edizione di Agri Varese, che ha portato 30.000 visitatori sul territorio, e annunciato il prossimo appuntamento ad Angera in ottobre. Sul piano dei contributi ha sottolineato l’impegno della Camera per strumenti semplici e accessibili, con attenzione particolare all’imprenditoria femminile e giovanile. E ha chiuso con una battuta significativa: «Il tavolo agricolo in Camera di Commercio forse è quello che si incontra più frequentemente, perché c’è una grande volontà di fare e una voglia di crescere».