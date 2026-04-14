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Busto Arsizio/Altomilanese

Malattie rare nefrologiche: all’ospedale di Busto Arsizio un centro di riferimento per oltre 150 pazienti

L'ospedale di Busto Arsizio offre diagnosi, presa in carico e follow-up per patologie renali rare. Ecco cosa possono trovare i pazienti e come accedere al servizio

nefrologia busto arsizio - d.ssa maria rosa caruso

Il presidio ospedaliero di Busto Arsizio dell’ASST Valle Olona dispone di un ambulatorio specializzato nelle malattie rare nefrologiche, punto di riferimento regionale per i pazienti affetti da patologie che coinvolgono i reni. Ad oggi, oltre 150 pazienti sono già seguiti in follow-up presso il centro.

Chi può rivolgersi all’ambulatorio

I pazienti possono accedere al servizio per diverse patologie, tra cui le vasculiti sistemiche (granulomatosi con poliangioite, granulomatosi eosinofila con poliangioite e poliangioite microscopica), la Sindrome di Lowe, il rene policistico autosomico recessivo e la malattia renale cistica.

Il centro è inoltre prescrittore per il rene policistico autosomico dominante (ADPKD), patologia genetica per cui viene prescritta la terapia con tolvaptan, e segue numerose altre malattie genetiche nefrologiche anche al di fuori della classificazione ufficiale delle malattie rare.

Come è organizzato il servizio

Il percorso di cura è strutturato e multidisciplinare, articolato in tre ambulatori dedicati: ambulatorio generale per le malattie rare, con referente il Dr. Alessandro Perna; ambulatorio di immunopatologia, con referente la Dr.ssa Francesca Colombo; ambulatorio dedicato ai pazienti con ADPKD, con referente la Dr.ssa Romina Bucci.

La guida è affidata alla dr.ssa Maria Rosa Caruso, Direttore della SC Nefrologia e Dialisi e Referente del presidio per la Rete Regionale Lombarda delle Malattie Rare.

Come prenotare

I pazienti interessati possono contattare il servizio attraverso i seguenti canali:

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Pubblicato il 14 Aprile 2026
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