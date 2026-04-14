Malattie rare nefrologiche: all’ospedale di Busto Arsizio un centro di riferimento per oltre 150 pazienti

Il presidio ospedaliero di Busto Arsizio dell’ASST Valle Olona dispone di un ambulatorio specializzato nelle malattie rare nefrologiche, punto di riferimento regionale per i pazienti affetti da patologie che coinvolgono i reni. Ad oggi, oltre 150 pazienti sono già seguiti in follow-up presso il centro.

Chi può rivolgersi all’ambulatorio

I pazienti possono accedere al servizio per diverse patologie, tra cui le vasculiti sistemiche (granulomatosi con poliangioite, granulomatosi eosinofila con poliangioite e poliangioite microscopica), la Sindrome di Lowe, il rene policistico autosomico recessivo e la malattia renale cistica.

Il centro è inoltre prescrittore per il rene policistico autosomico dominante (ADPKD), patologia genetica per cui viene prescritta la terapia con tolvaptan, e segue numerose altre malattie genetiche nefrologiche anche al di fuori della classificazione ufficiale delle malattie rare.

Come è organizzato il servizio

Il percorso di cura è strutturato e multidisciplinare, articolato in tre ambulatori dedicati: ambulatorio generale per le malattie rare, con referente il Dr. Alessandro Perna; ambulatorio di immunopatologia, con referente la Dr.ssa Francesca Colombo; ambulatorio dedicato ai pazienti con ADPKD, con referente la Dr.ssa Romina Bucci.

La guida è affidata alla dr.ssa Maria Rosa Caruso, Direttore della SC Nefrologia e Dialisi e Referente del presidio per la Rete Regionale Lombarda delle Malattie Rare.

Come prenotare

I pazienti interessati possono contattare il servizio attraverso i seguenti canali: