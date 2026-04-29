Malerba: “Varese ha già la sua squadra di calcio ma il Comune può fare da collettore per fare sistema”

Il futuro dello sport a Varese passa dalla capacità di fare sistema e di guardare ai grandi modelli internazionali. È questo il senso del vertice avvenuto martedì 28 aprile a Palazzo Estense (leggi qui), dove l’assessore allo Sport Stefano Malerba e il sindaco Davide Galimberti hanno incontrato tre importanti imprenditori del territorio legati al mondo del calcio e dello sport. Un confronto descritto come «doveroso e trasparente, volto a esplorare possibili sinergie che possano rafforzare il tessuto agonistico cittadino, senza dimenticare le realtà già consolidate che operano sul campo».

Fare sistema tra imprenditoria e territorio

L’incontro si è focalizzato sulla necessità di creare una rete solida tra le diverse anime sportive del Varesotto. Sebbene il dialogo con il Varese Calcio e la proprietà guidata dalla famiglia Rosati sia quotidiano, l’amministrazione ha ritenuto fondamentale aprire un canale di comunicazione anche con altri attori economici che hanno mostrato interesse verso le infrastrutture e i progetti cittadini.

«Dopo la gara di ieri sera di Champions League mi chiedo se lo sport che vediamo all’estero sia lo stesso che pratichiamo in Italia – la riflessione di Stefano Malerba–. Penso ad alcune realtà internazionali, come certe polisportive che rappresentano modelli di gestione unici al mondo per risultati e sostenibilità; credo valga sempre la pena guardare fuori dal proprio orticello per imparare il meglio. L’incontro di ieri è servito per avere una panoramica a 360 gradi sullo sport in generale, un contatto doveroso con figure con cui non avevamo rapporti frequenti come quelli che intercorrono con la società del Varese. Ribadiamo che oggi Varese ha la sua squadra di calcio, ma se in futuro dovessero nascere sinergie o unioni di forze, siamo pronti a valutarle: il Comune può e deve fungere da collettore per fare sistema e mettere in rete le capacità di più persone».

Il rapporto con il Varese e il nodo stadio

Uno dei temi caldi resta la gestione dello stadio “Franco Ossola” e il rapporto con l’attuale club biancorosso. L’assessore ha voluto sgomberare il campo da possibili fraintendimenti, sottolineando come l’incontro di ieri non fosse un’operazione “segreta” ma un normale confronto istituzionale necessario per avere una visione d’insieme più completa sulle forze in gioco nel territorio.

«Non c’era nulla da nascondere riguardo a questo incontro – prosegue l’assessore allo sport – tant’è che si è svolto alla luce del sole nei nostri uffici. Conosciamo bene gli intendimenti della famiglia Rosati e i loro obiettivi per la squadra; hanno fatto un lavoro oggettivo e straordinario, completando un centro sportivo meraviglioso alle Bustecche. Il dialogo con loro è costante, mentre con questi altri imprenditori lo era meno. È un dato di fatto che la squadra della città sia il Varese, ma è altrettanto evidente che oggi si ottengono risultati significativi solo quando si riesce a fare squadra a livello territoriale. Per quanto riguarda lo stadio, abbiamo affrontato il tema dell’agibilità e degli interventi di messa a norma: per la prossima stagione siamo assolutamente a posto e nelle prossime settimane forniremo riscontri più precisi sul progetto complessivo».

Uno sguardo ai modelli internazionali e al PGT

Il futuro delle strutture sportive varesine è strettamente legato al nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT). L’ambizione della giunta è quella di creare spazi polifunzionali che non si limitino a ospitare una sola disciplina, ma che siano flessibili e tecnologicamente avanzati, capaci di rispondere alle esigenze di una città che vive di sport, dal basket all’hockey. «Il progetto dello stadio è legato all’iter del PGT – spiega Stefano Malerba – che prevede una scheda specifica per uno sviluppo importante di quell’area. C’è un grande fermento tra le società sportive locali, pensiamo anche ai progetti legati alla Pallacanestro Varese. Dobbiamo essere capaci di guardare lontano nel tempo, cercando soluzioni che soddisfino tutte le anime sportive della città. Anche se quello rimarrà principalmente uno stadio da calcio, dobbiamo ispirarci a modelli internazionali come quello di Lille, dove strutture moderne possono trasformarsi in un’arena per il tennis, il basket o l’hockey su ghiaccio nel giro di una notte. Le tecnologie attuali lo permettono, quindi il nostro ragionamento non deve fermarsi al domani, ma proiettarsi sui prossimi quindici o vent’anni per capire cosa diventeranno le nostre realtà sportive. Per quanto riguarda le tempistiche tecniche per l’approvazione definitiva del PGT l’obiettivo è concludere l’iter entro l’autunno di quest’anno».

Tempi brevi per le risposte definitive

L’amministrazione conta di accelerare i tempi burocratici per dare certezze agli investitori e ai tifosi. L’obiettivo è chiudere le partite aperte entro la fine dell’anno, definendo una volta per tutte la cornice normativa entro cui si svilupperanno i progetti di riqualificazione delle aree sportive. «In conclusione – chiosa l’assessore -, ritengo che il confronto avuto ieri sia stato assolutamente positivo; è stato un momento di dibattito aperto su visioni future necessarie per la crescita della nostra città. Ora dobbiamo proseguire su questa strada, lavorando concretamente sui riscontri attesi nelle prossime settimane per dare risposte certe agli interlocutori e a tutto il sistema sportivo varesino».