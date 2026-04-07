Malfunzionamento alla sbarra del passaggio a livello tra Angera e Taino: code e polizia locale in azione
Gli addetti al ripristino hanno lavorato per rimettere in funzione il meccanismo, riuscendo a risolvere il problema intorno alle 16
Disagi alla circolazione nel primo pomeriggio di martedì 7 aprile al passaggio a livello che separa via Verdi da via Marconi, tra Angera e Taino. La sbarra non scendeva al segnale di rosso, creando una situazione di potenziale pericolo e rallentamenti alla viabilità locale.
Il malfunzionamento si è protratto per parecchi minuti, con il semaforo che continuava a segnalare il rosso senza che la sbarra si abbassasse regolarmente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per regolare manualmente il traffico e garantire la sicurezza in attesa dei tecnici.
Gli addetti al ripristino hanno lavorato per rimettere in funzione il meccanismo, riuscendo a risolvere il problema intorno alle 16. Nel frattempo si sono formate diverse code nelle vie adiacenti al passaggio a livello.
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