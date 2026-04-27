Malnate piange Gianni Galparoli: se ne va un pezzo di storia del commercio di Malnate
Aveva 89 anni e per decenni ha accolto generazioni di cittadini nella sua storica cartolibreria e merceria all'angolo tra via Martiri della Libertà e via Libia gestita con la famiglia
Malnate si stringe nel cordoglio per la scomparsa di Gianni Galparoli, figura storica del commercio cittadino e memoria storica del centro. Galparoli, che aveva 89 anni, è stato per decenni il volto e l’anima della cartolibreria e merceria di via Martiri della Libertà, all’angolo con via Libia, gestita insieme alla sua famiglia.
Un punto di riferimento per generazioni
Il suo negozio non era soltanto un’attività commerciale, ma un vero e proprio punto di riferimento per intere generazioni di malnatesi. Chiunque sia cresciuto in paese ricorda il passaggio nella sua bottega per l’acquisto del corredo scolastico, di una caramella o di un semplice quaderno. Galparoli accoglieva tutti con quel garbo d’altri tempi che rendeva il commercio di vicinato un pilastro della coesione sociale della comunità. Il funerale si è celebrato nel primo pomeriggio di lunedì 27 aprile alla chiesa Parrocchiale di Malnate.
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