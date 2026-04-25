Malore mentre pesca nel naviglio a Turbigo: grave un 63enne caduto in acqua
L’uomo è stato recuperato e trasportato in ospedale in codice rosso: le sue condizioni sono apparse gravi
Elisoccorso e ambulanze lungo il Naviglio a Turbigo dove nel primo pomeriggio di oggi, sabato 25 aprile, un uomo di 63 anni, mentre stava pescando è caduto in acqua a causa di un malore. Dalle prime informazioni, il 63enne di Busto Garolfo, all’improvviso si è sentito male e l’amico che era con lui ha tentato immediatamente di aiutarlo, gettandosi a sua volta per recuperarlo.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i soccorritori del sistema di emergenza sanitaria, con ambulanza, automedica ed elisoccorso. L’uomo che stava quindi per annegare è stato recuperato e trasportato in ospedale in codice rosso: le sue condizioni sono apparse gravi. L’amico che ha tentato il salvataggio è stato anch’egli soccorso, ma non ha riportato conseguenze sanitarie rilevanti. Ad intervenire anche i carabinieri della Stazione locale.
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