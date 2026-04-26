Malpensa intitolata a Berlusconi, Enac chiede che si proceda alla nuova segnaletica

È arrivato il via libera definitivo, e ora si passa ai fatti. All’indomani della sentenza del Tar Lombardia che ha legittimato l’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi, l’Enac ha già chiesto a Sea — la società che gestisce gli scali milanesi — di provvedere «con ogni consentita urgenza» alla realizzazione e all’apposizione della nuova segnaletica con la denominazione ufficiale: «Aeroporto Internazionale Milano Malpensa – Silvio Berlusconi».

La decisione di intitolare lo scalo all’ex presidente del Consiglio era stata deliberata dal consiglio di amministrazione di Enac nel 2024, con il via libera del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Da allora la scelta aveva alimentato un lungo contenzioso, ora chiuso dal pronunciamento del tribunale amministrativo.

Il presidente Enac Pierluigi Di Palma ha colto l’occasione per ribadire le prerogative dell’ente: «Il quadro normativo attribuisce all’Enac e al Ministero competente la titolarità delle scelte relative alla denominazione degli aeroporti». Di Palma ha poi ricordato che la stessa procedura, «senza alcuna contestazione», era già stata seguita per modificare l’intitolazione degli scali di Salerno e Olbia.

Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha dichiarato che non impugnerà la decisione del Tar. Una presa di posizione che Di Palma ha registrato con soddisfazione: «Per evitare ulteriori pretestuose polemiche abbiamo atteso l’esito di un lungo giudizio, pur non avendo il Tar sospeso il provvedimento adottato dall’Enac. Ora che al di là di ogni ragionevole dubbio una articolata ed approfondita decisione ha confermato la correttezza della procedura adottata, chiediamo a Sea di procedere».

Sul significato dell’intitolazione, il presidente Di Palma non ha dubbi: «Vuol essere il riconoscimento del ruolo istituzionale, politico e imprenditoriale ricoperto dal presidente Silvio Berlusconi, a cui, alla sua scomparsa, sono stati riservati funerali di Stato».

La nuova segnaletica sarà realizzata su indicazione dell’ordinanza firmata dalla direttrice territoriale di Enac Monica Piccirillo.