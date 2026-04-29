Manager all’Insubria: Rosario Rasizza e Stefano Battioni in cattedra il 4 maggio con il professor Alberto Onetti

Gli studenti incontrano i manager. All’Università degli Studi dell’Insubria ultimo appuntamento del ciclo di incontri del corso di Management, Dipartimento di Economia, che porta in aula protagonisti del mondo imprenditoriale, esperti e professionisti per un confronto diretto con gli studenti sui temi della gestione d’impresa, anche alla luce dei cambiamenti tecnologici e geopolitici.

Dopo il giornalista Riccardo Luna e numerosi professionisti e manager, con la presentazione di casi aziendali tra cui Amadori e Maserati, tocca ora a Rosario Rasizza, co-fondatore e amministratore delegato dell’Agenzia per il Lavoro Openjobmetis SpA, e Stefano Battioni, già amministratore delegato di Illva Saronno, con precedenti esperienze in Barilla e Colgate-Palmolive.

L’appuntamento è il 4 maggio a Varese, nell’aula 8 di via Monte Generoso 71: alle 14.15 è previsto il dialogo con Stefano Battioni, alle 16.30 quello con Rosario Rasizza, entrambi condotti dal professor Alberto Onetti. Il pomeriggio è aperto al pubblico interessato.

«Non basta la teoria. Il mondo delle imprese non si può studiare solo sui libri. È importante per gli studenti fin dal primo anno sporcarsi le mani e, ancora di più, la testa con casi e problemi reali, confrontandosi quanto prima con il linguaggio e il gergo dei manager e delle nuove tecnologie – spiega il professor Alberto Onetti –. Per questo gran parte della nostra offerta didattica è costruita per favorire questa contaminazione. Il prossimo 4 maggio, con Rasizza e Battioni, porteremo in aula un fiume di esperienza imprenditoriale e manageriale, in contesti diversi. Per questo motivo, come già fatto con Riccardo Luna all’inizio del ciclo, abbiamo deciso di aprire questo incontro al territorio, in una logica di terza missione».

«Il sogno imprenditoriale non è un’idea astratta o solitaria – commenta Rosario Rasizza –, ma un progetto che prende forma nel tempo, attraverso il lavoro, gli errori e la resilienza delle persone. Raccontare agli studenti l’esperienza del mio percorso significa mostrare loro cosa c’è davvero dietro le decisioni manageriali e come un’impresa si costruisce, giorno dopo giorno, dentro la realtà e coerentemente ai propri valori».

«Incontrare giovani che stanno costruendo il proprio percorso nel marketing – dice Stefano Battioni – è sempre importante: permette di capire come evolve la formazione delle nuove generazioni e soprattutto di condividere esperienze pratiche che possano essere utili nel loro futuro professionale».

Rosario Rasizza è co-fondatore e amministratore delegato dell’Agenzia per il Lavoro Openjobmetis SpA. È Presidente di Assosomm, Associazione italiana delle Agenzie per il Lavoro, e figura tra le cento personalità più importanti in Europa nel settore della staffing industry, secondo la classifica «Staffing 100 Europe». Da anni è impegnato sui temi dell’occupazione, del mercato del lavoro e del ruolo sociale dell’impresa, con un costante dialogo con scuole e territori.

Stefano Battioni, 68 anni, romano, ha maturato una lunga esperienza internazionale nel marketing e nella gestione d’impresa. Dopo gli inizi nel settore musicale e una prima esperienza in Colgate-Palmolive, dal 1986 al 2008 lavora in Barilla, dove parte come product manager di Mulino Bianco e assume ruoli crescenti nelle aree bakery e pasta. Tra il 1996 e il 1999 è negli Stati Uniti come vicepresidente marketing durante il lancio della pasta Barilla. Dal 2008 entra in Illva Saronno, dove diventa amministratore delegato guidando lo sviluppo internazionale del gruppo e il piano di sostenibilità aziendale. Oggi è in pensione e svolge attività di consulenza.