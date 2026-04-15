Manageritalia premia a Varese 89 studenti: «Investire nei giovani è costruire il futuro»

A Varese, negli spazi di Villa Ponti, sono state consegnate 89 borse di studio a studenti e studentesse della provincia nell’ambito del road show di Manageritalia Lombardia dedicato alla valorizzazione del merito. La tappa varesina è la terza delle sei previste in tutta la regione.

Premi al talento degli studenti

I riconoscimenti, destinati a sostenere il percorso formativo dalle scuole medie all’università, sono stati 87 istituiti dal Fondo Mario Negri e 2 da Manageritalia Lombardia. Nel dettaglio: 11 per le scuole medie, 55 per le superiori, 17 per l’università e 6 per tesi di laurea.

A consegnare le borse di studio sono stati Gian Mario Gambirasio, vicepresidente di Manageritalia Lombardia, Antonella Portalupi, presidente del Fondo Mario Negri, e Ignazio De Lucia, referente per la provincia di Varese.

«Premiare il merito è un onore – spiega De Lucia, referente Manageritalia Lombardia Varese – farlo per i figli dei nostri associati è un enorme piacere e un orgoglio per le famiglie. È un’iniziativa che dimostra attenzione concreta verso l’istruzione e la crescita personale, elementi fondamentali per lo sviluppo economico e sociale del territorio».

Il ruolo della formazione per il territorio

Sulla stessa linea anche la Camera di Commercio. «Questa iniziativa rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i giovani e il loro futuro – sottolinea Mauro Vitiello, presidente Camera di Commercio Varese –. Premiare il merito significa investire nel capitale umano del territorio, valorizzando competenze e talento. Sostenere i giovani oggi vuol dire costruire le basi per la competitività di domani».

Una serata tra formazione e partecipazione

Prima della cerimonia, studenti e famiglie hanno partecipato a “La Storia siamo noi”, un’esperienza formativa e teatrale che ha coinvolto direttamente il pubblico nella costruzione della narrazione, puntando su collaborazione, dialogo e partecipazione.

L’iniziativa si è conclusa con la consegna delle borse di studio e un momento di networking tra i premiati e la comunità locale.

Le prossime tappe

Il road show proseguirà nelle altre province lombarde con l’obiettivo di rafforzare il legame tra formazione, talento e sviluppo del territorio, valorizzando l’impegno delle nuove generazioni.