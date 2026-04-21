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“Mani che parlano”: il linguaggio dei gesti protagonista alla Collegiata di Castiglione Olona

Due appuntamenti speciali tra aprile e maggio nel borgo quattrocentesco: una visita guidata per adulti e un laboratorio per bambini alla scoperta della grazia e dell'eloquenza nei capolavori di Masolino

Generico 20 Apr 2026

Il Museo della Collegiata si prepara a celebrare la primavera con un ciclo di eventi dedicato a un aspetto affascinante e sottile dell’arte: la gestualità. Partendo dal celebre pensiero di Leonardo da Vinci — secondo cui il buon pittore deve saper raffigurare “il concetto della mente” attraverso i movimenti delle membra — il museo propone un viaggio alla scoperta di come le mani possano esprimere sentimenti, intenzioni e caratteri.

Per gli adulti: “Mani che parlano”

Giovedì 30 aprile alle ore 15.30, una visita guidata dedicata agli adulti esplorerà l’eloquenza dei gesti negli affreschi di Masolino da Panicale, Paolo Schiavo, del Vecchietta e nelle altre opere della collezione.

Dalle mani che benedicono e pregano a quelle che esprimono malinconia, paura o accoglienza, l’itinerario tra la Collegiata e il Battistero svelerà la “rete invisibile” che collega i protagonisti delle scene dipinte, rendendo chiari i loro vissuti profondi.

Generico 20 Apr 2026

Costo: Incluso nel biglietto d’ingresso (6 euro).

Prenotazione: Obbligatoria a didattica@museocollegiata.it.

Per i più piccoli: “Manolesta al Museo”

Venerdì 1 maggio alle ore 10.30, i bambini dai 5 ai 10 anni potranno partecipare a un percorso speciale in compagnia di Manolesta, una mano un po’ birichina che vuole imparare le buone maniere. Osservando le figure aggraziate dipinte da Masolino, i piccoli scopriranno come parlare con gentilezza attraverso i gesti, per poi dare vita a nuove “Manoleste” durante il laboratorio creativo finale.

Durata: 1 ora e mezza circa.

Costo: 6 euro a bambino (biglietto famiglia 2 adulti + 2 o più bambini a 16 euro).

Aperture straordinarie

Il Museo della Collegiata conferma la propria vocazione di sosta rigenerante nel borgo antico restando regolarmente aperto, con i consueti orari (10.00-13.00 / 15.00-18.00), anche nelle giornate festive di sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio.

INFO UTILI

Sede: Via Cardinal Branda, 1 – Castiglione Olona (VA)

Contatti: 0331 858903 | info@museocollegiata.it

Orari ordinari: Da martedì a domenica (10.00-13.00 / 15.00-18.00). Lunedì chiuso.

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Pubblicato il 21 Aprile 2026
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