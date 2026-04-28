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Mani pulite, vite salvate: l’iniziativa di ASST Sette Laghi per la Giornata dell’Igiene

Dalle 12 alle 14 del 5 maggio, cittadini e utenti potranno partecipare a un test pratico agli ingressi degli ospedali e delle case di comunità

lavare le mani

In occasione della Giornata mondiale dell’igiene delle mani, ASST Sette Laghi scende in campo martedì 5 maggio 2026 con l’iniziativa “Com’è l’igiene delle tue mani? Rendi visibile l’invisibile”.

Dalle 12 alle 14, cittadini e utenti potranno partecipare a un test pratico agli ingressi degli ospedali di Varese (Circolo e Del Ponte), Tradate, Cittiglio, Luino e Angera, oltre che nelle Case di Comunità di Varese-Tradate, Arcisate, Laveno e Sesto Calende.

Il test è semplice: dopo aver strofinato le mani con una soluzione idroalcolica reattiva ai raggi UV, i partecipanti le inseriranno in un box con luce ultravioletta per scoprire, con l’aiuto degli operatori, quali zone risultano meno pulite e come rendere davvero efficace il gesto quotidiano.

L’iniziativa si inserisce nel tema scelto quest’anno dall’Organizzazione Mondiale della Sanità — “Action saves lives”, agire salva vite — e vuole ricordare che lavarsi correttamente le mani resta una delle misure più efficaci per prevenire la diffusione delle infezioni, a tutela di pazienti, operatori e intera comunità.

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Pubblicato il 28 Aprile 2026
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