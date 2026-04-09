Manifestazione a Palazzo Lombardia, Astuti: “Difendiamo la sanità pubblica e territoriale”

Un fronte comune tra comitati, associazioni, sindacati e forze politiche si prepara a dare battaglia sotto le finestre della Regione. Sabato 11 aprile, alle ore 15:00, piazza Città di Lombardia ospiterà una manifestazione per denunciare le criticità della sanità lombarda e ribadire un concetto fondamentale: il diritto alla salute deve essere garantito a tutti, senza distinzioni di reddito.

La critica al sistema delle liste d’attesa

Secondo il consigliere regionale del Partito Democratico, Samuele Astuti, l’attuale gestione politica ha favorito un processo di privatizzazione strisciante. Il nodo principale riguarda i tempi infiniti per esami e visite specialistiche, che spingerebbero i cittadini verso le strutture private a pagamento.

«La destra – l’accusa di Samuele Astuti, consigliere regionale del Pd – ha costruito un sistema che favorisce la privatizzazione, costringendo sempre più cittadini a pagare per curarsi. È urgente porre fine a questo ricatto delle liste d’attesa che arricchiscono i grandi gruppi privati a discapito dei cittadini».

Una sanità vicina alle persone

L’opposizione chiede un cambio di rotta deciso, puntando su prevenzione, medicina territoriale e un migliore coordinamento tra pubblico e privato. Un punto centrale della protesta riguarda il sostegno al personale sanitario, dai medici agli infermieri, giudicati ormai stremati da anni di carenze organiche.

«Chiediamo che i fondi regionali sostengano prestazioni pubbliche essenziali – prosegue Astuti – proprio come indicato nella nostra proposta di legge di iniziativa popolare, bocciata dalla destra senza discussione. Serve inoltre rafforzare il personale, colmare le carenze di infermieri, specialisti e medici di famiglia, e organizzare meglio le Case della Comunità sfruttando le risorse del PNRR».

Il confronto con i dati nazionali

Nonostante i proclami di eccellenza che spesso arrivano da Palazzo Lombardia, i dati forniti dal Ministero e da Agenas fotografano una realtà differente. La Lombardia si attesta infatti all’ottavo posto in Italia per capacità di risposta ai livelli essenziali di assistenza (Lea), una posizione che Astuti giudica insufficiente per una regione con le potenzialità della nostra.

«Oggi la Lombardia è lontana dall’eccellenza proclamata da chi governa da trent’anni – conclude Astuti –. Non lo diciamo noi, ma il Ministero e Agenas. È ora di passare dai proclami ai fatti: non tutto funziona male, ma ciò che non funziona va assolutamente cambiato».