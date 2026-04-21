Manifestazione della UIL FP davanti al pronto soccorso di Varese per denunciare la crisi della sanità pubblica

Martedì 28 aprile, dalle 14 alle 17, i lavoratori della sanità sono invitati a un presidio organizzato dalla UIL FP Varese in via Guicciardini, davanti al Pronto Soccorso. L’obiettivo è portare all’attenzione delle istituzioni e della cittadinanza le criticità che da tempo pesano sul sistema sanitario territoriale e che, secondo il sindacato, non possono essere ulteriormente ignorate.

Il nodo centrale: la carenza di personale

Il tema che più di altri ha spinto alla mobilitazione è quello della carenza di personale, diventata ormai una condizione strutturale. A questa si intreccia un fenomeno che il sindacato considera preoccupante: il crescente ricorso a professionisti con contratti libero-professionali, inseriti nei reparti — e in particolare nei Pronto Soccorso — senza una conoscenza adeguata dei contesti ospedalieri e delle loro dinamiche. Una situazione che, secondo la UIL FP, si ripercuote sull’organizzazione del lavoro e, in ultima analisi, sulla qualità dell’assistenza ai pazienti.

Un elenco lungo di problemi irrisolti

Accanto alla questione del personale, il presidio metterà sul tavolo una serie di criticità che i lavoratori vivono ogni giorno. Tra queste figurano le disfunzioni organizzative sempre più diffuse, la carenza e la gestione dei parcheggi, la scarsa attenzione nei confronti dei lavoratori stessi, il ricorso alle esternalizzazioni di servizi, la qualità del servizio mensa e l’adeguamento del rimborso chilometrico a fronte degli attuali scenari economici.

Un quadro composito, che restituisce l’immagine di un sistema sotto pressione su più fronti contemporaneamente.

«Difendere la sanità pubblica significa difendere un diritto fondamentale di tutti i cittadini – dichiara Gianluca Firrisi segretario generale UIL FP Varese – Non è più rinviabile un intervento concreto che rimetta al centro il lavoro, la sicurezza e la qualità dei servizi».

Il presidio non vuole essere solo una protesta: l’intenzione è anche quella di aprire un confronto con la cittadinanza, a partire dalla convinzione che la sanità pubblica sia un bene comune che si tutela attraverso scelte responsabili e investimenti adeguati e che la sua difesa riguardi tutti, non solo chi ci lavora.

Il presidio si terrà lunedì 28 aprile, dalle ore 14:00 alle ore 17:00, in via Guicciardini a Varese, davanti al Pronto Soccorso.