Manifesto aperto del centrosinistra di Varese, gli interventi degli esponenti di partiti e movimenti

Non è solo una dichiarazione d’intenti, ma un cronoprogramma che punta dritto alle amministrative del 2027. Il centrosinistra varesino, insieme alle realtà civiche, ha presentato il “Manifesto Aperto per la Città di Varese”, un documento in cui i valori della coesione, della sostenibilità e dell’inclusione fanno da bussola per il prossimo decennio.

A fare da garante e “padre nobile” del progetto è il sindaco uscente Davide Galimberti, che ha rivendicato con orgoglio il decennio di stabilità amministrativa della città. «In quasi dieci anni non abbiamo mai avuto crisi o dissidi, a differenza di quanto accade altrove – ha sottolineato il primo cittadino –. Questo manifesto dimostra la serietà di una compagine che vuole costruire il futuro in modo partecipato». Galimberti ha inoltre fissato le tappe: «Entro la fine del 2026 individueremo il candidato o la candidata sindaco, ma ora la priorità è il confronto con i cittadini e le forze sociali».

Di seguito, una sintesi degli interventi dei rappresentanti che hanno sottoscritto il patto:

Unità, Innovazione e la novità del polo liberale

Manuela Lozza (Partito Democratico) – Ha voluto sottolineare con forza il clima di armonia che regna tra le diverse anime della coalizione. «Abbiamo la fortuna di avere un tavolo fatto di persone disposte a smussare gli angolini per mettere insieme una visione comune – ha dichiarato –. Essere in dieci gruppi e trovarsi d’accordo su temi complessi come la sicurezza ci dice che questa è una squadra destinata a tenere». Sul fronte programmatico, Lozza ha ribadito che «la sicurezza è inclusione sociale e urbanistica consapevole», sottolineando che la prevenzione nasce dove non ci sono sacche di fragilità.

Marco Padula (Azione) – Ha rappresentato uno dei punti di maggiore novità politica. Dopo la corsa solitaria del 2021, Azione entra ufficialmente nel perimetro del centrosinistra. «Quell’esperienza ci ha insegnato che le buone idee hanno bisogno di un luogo dove essere realizzate – ha spiegato Padula –. Entriamo in coalizione come forza liberale e riformista, portando un “occhio esterno” e critico per alzare la qualità del dibattito. Vogliamo trasformare la bellezza di Varese, dai laghi al Liberty, in un sistema capace di generare valore tutto l’anno».

Davide Carlo Cazzaniga (Varese Praticittà) – Ha puntato tutto sul binomio economia-concretezza. «Vogliamo trasformare il Comune in un facilitatore attivo e un partner affidabile per chi investe». Cazzaniga ha sottolineato la necessità di sostenere il commercio di prossimità — “linfa vitale dei quartieri” — e di usare la digitalizzazione per abbattere la burocrazia e dare risposte rapide alle imprese.

Andrea Amicarelli (Più Europa) – Si è concentrato sul futuro dei giovani. «Il nostro compito è creare un ponte tra scuola e mondo del lavoro». Amicarelli ha evidenziato come la sicurezza economica sia il motore fondamentale per generare benessere e permettere ai giovani di affrontare la vita con serenità.

Sostenibilità, Ambiente e Salute

Carlo Alberto Coletto (Italia Viva) – Ha legato l’ecologia agli obiettivi di Agenda 2030. «La transizione ecologica ha senso se diventa solidarietà». Coletto ha proposto di rendere strutturale il recupero delle eccedenze alimentari, trasformando lo spreco in risorsa per chi vive in condizioni di fragilità.

Alessandro Pennati (Europa Verde) – Ha posto l’accento sulla riforestazione urbana come nuovo spazio sociale. «Dobbiamo agire in modo pianificato contro il dissesto idrogeologico per risparmiare soldi pubblici e migliorare la qualità della vita, trasformando il verde nel giardino di ogni cittadino».

Orlando Rinaldi (Avanti PSI) – Ha affrontato il welfare in un’ottica di vicinanza al territorio. «Il Comune deve fare da regista, semplificando la vita di chi assiste gli anziani e sincronizzando le piattaforme tecnologiche tra i vari enti per non far perdere ore ai cittadini tra gli uffici».

Casa, Cultura e Partecipazione

Maria Grazia D’Amico (Collettiva) – Ha messo al centro il contrasto al disagio abitativo. «Dobbiamo proteggere la casa dal suo destino di merce». Per D’Amico è fondamentale rigenerare l’edilizia residenziale pubblica intrecciando politiche sociali, educative e sanitarie in un’ottica di “welfare progressista”.

Natalino Bianchi (Progetto Concittadino) – Ha parlato della cultura come infrastruttura sociale. «La cultura deve diffondersi in tutti gli spazi della città, non solo al centro». Bianchi ha lodato il lavoro sui Consigli di Quartiere come strumenti reali di proposta per valorizzare l’identità di ogni rione.

Niccolò Umberto Minonzio (Sinistra Italiana) – Ha centrato il suo intervento sulla necessità di riavvicinare i cittadini alla politica. «Dobbiamo spostare il baricentro su processi partecipativi aperti e inclusivi». Minonzio vede il Comune come il luogo dove la comunità si organizza per affrontare le sfide ambientali e sociali del futuro.