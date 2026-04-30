Marco Paulato studente dell’Einaudi conquista il primo posto nazionale nella gara degli ottici
Lo studente della classe 4G ha conquistato il primo posto nella competizione che si è svolta a Modica, confermando la qualità del percorso formativo dell’istituto varesino e rafforza l’investimento sull’indirizzo ottico
Marco Paulato porta l’istituto Einaudi di Varese sul gradino più alto del podio nazionale degli ottici. Lo studenti della classe 4G dell’indirizzo Arti ausiliarie delle professioni sanitarie – Ottico, ha conquistato il primo posto alla Gara Nazionale di categoria, svoltasi a Modica il 28 e 29 aprile 2026.
Un risultato che fa crescere l’istituto
Un traguardo che arriva a due anni dal terzo posto ottenuto dallo stesso istituto e che segna un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita della scuola guidata dalla dirigente Samantha Emanuele. Marco si è distinto in entrambe le prove previste dalla competizione, dimostrando preparazione e competenze di alto livello.
Il valore della formazione
Il successo conferma la qualità del percorso formativo dell’Einaudi, da sempre orientato a costruire professionalità solide e aggiornate. La vittoria rappresenta anche uno stimolo a continuare a investire nell’indirizzo ottico, valorizzandone le potenzialità.
Un lavoro di squadra
Accanto al risultato dello studente, l’istituto sottolinea il contributo della professoressa Eleonora Pastore, che ha seguito la preparazione e accompagnato Marco alla gara, oltre a tutte le persone coinvolte nel percorso.
Un risultato che porta prestigio alla scuola e all’intero territorio varesino.
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