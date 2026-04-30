Varese News

Italia/Mondo

Marco Paulato studente dell’Einaudi conquista il primo posto nazionale nella gara degli ottici

Lo studente della classe 4G ha conquistato il primo posto nella competizione che si è svolta a Modica, confermando la qualità del percorso formativo dell’istituto varesino e rafforza l’investimento sull’indirizzo ottico

studente vincitore competizione ottici

Marco Paulato porta l’istituto Einaudi di Varese sul gradino più alto del podio nazionale degli ottici. Lo studenti della classe 4G dell’indirizzo Arti ausiliarie delle professioni sanitarie – Ottico, ha conquistato il primo posto alla Gara Nazionale di categoria, svoltasi a Modica il 28 e 29 aprile 2026.

Un risultato che fa crescere l’istituto

Un traguardo che arriva a due anni dal terzo posto ottenuto dallo stesso istituto e che segna un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita della scuola guidata dalla dirigente Samantha Emanuele. Marco si è distinto in entrambe le prove previste dalla competizione, dimostrando preparazione e competenze di alto livello.

Il valore della formazione

Il successo conferma la qualità del percorso formativo dell’Einaudi, da sempre orientato a costruire professionalità solide e aggiornate. La vittoria rappresenta anche uno stimolo a continuare a investire nell’indirizzo ottico, valorizzandone le potenzialità.

studente vincitore competizione ottici

Un lavoro di squadra

Accanto al risultato dello studente, l’istituto sottolinea il contributo della professoressa Eleonora Pastore, che ha seguito la preparazione e accompagnato Marco alla gara, oltre a tutte le persone coinvolte nel percorso.

Un risultato che porta prestigio alla scuola e all’intero territorio varesino.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.