Mark Geary & The Fireplaces in concerto al Black Inside di Lonate Ceppino

Una serata all’insegna del songwriting internazionale e delle contaminazioni folk quella in programma venerdì 8 maggio al Black Inside di Lonate Ceppino, che ospiterà sul proprio palco Mark Geary & The Fireplaces, con opening act affidato alla cantautrice SAL.

Per la prima volta nella sede dell’associazione, arriva uno dei più raffinati autori irlandesi della sua generazione. Nato a Dublino e trasferitosi a New York nei primi anni Novanta, Mark Geary ha costruito una carriera trentennale tra Europa e Stati Uniti, affermandosi come voce intensa e riconoscibile della scena folk contemporanea. La sua esperienza musicale è cresciuta anche nei club dell’East Village, tra cui il celebre Sin-é, dove ha condiviso il palco con artisti del calibro di Jeff Buckley e ha incrociato figure come Sinéad O’Connor.

Nel corso degli anni ha collaborato con numerosi musicisti internazionali – da Glen Hansard a Elvis Costello, fino ai Coldplay – e ha firmato brani per cinema e televisione. La sua scrittura, caratterizzata da lirismo e profondità narrativa, richiama nomi come Nick Drake, Elliott Smith e Bob Dylan.

L’ultimo lavoro, “In the Time of Locusts”, pubblicato in vinile, conferma la sua continua evoluzione artistica: un disco intimo, registrato nel cottage dell’artista vicino a Dublino, con arrangiamenti curati e atmosfere evocative. Tra i brani più recenti figurano The Forest, Spectre e Hollow.

Ad accompagnarlo sul palco ci saranno The Fireplaces, band italiana nata nel 2009 e guidata da Andrea Scarso (Caterino “Washboard”) e Carlo Marchiori. Il gruppo unisce folk, rock e tradizione americana, con influenze che spaziano da Neil Young a Bruce Springsteen. Conosciuti per l’energia dei loro live, si definiscono “Joy Providers”, capaci di trasformare ogni concerto in una festa condivisa con il pubblico. Negli anni hanno portato il loro folk’n’roll tra Italia, Irlanda e Stati Uniti, condividendo il palco con artisti di rilievo e arrivando a esibirsi anche in Piazza San Marco davanti a migliaia di persone.

Ad aprire la serata sarà SAL, artista emergente della scena internazionale, che mescola folk, country, soul e pop. La sua voce delicata e la scrittura emotiva l’hanno portata a ottenere importanti riscontri, con diversi singoli arrivati al primo posto su iTunes Irlanda. Ha già calcato palchi in tutta Europa e condiviso concerti con nomi come Declan O’Rourke e Mick Flannery.

Il concerto si terrà al Black Inside, in via Primo Maggio 2, con apertura porte alle ore 21 e inizio previsto per le 21.30. Il biglietto d’ingresso è di 15 euro ed è riservato ai soci CSEN.

Una proposta musicale di respiro internazionale che porta a Lonate Ceppino sonorità raffinate e un’esperienza dal vivo intensa e coinvolgente.