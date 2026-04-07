Marta Cartabia ospite al liceo Ferraris di Varese per parlare di “Democrazia e Costituzione”

Il liceo scientifico Ferraris di Varese si prepara ad accogliere una delle sue ex studentesse più illustri: giovedì 9 aprile 2026, dalle 11 alle 13, l’aula magna ospiterà l’incontro con Marta Cartabia, giurista di rilievo internazionale, già presidente della Corte Costituzionale ed ex ministro della Giustizia.

Dal 13 settembre 2011 al 13 settembre 2020, infatti, è stata giudice della Corte costituzionale e dall’11 dicembre 2019 è stata anche presidente. È stata ministra della giustizia nel governo Draghi.

L’iniziativa, dedicata al tema “Democrazia e Costituzione”, rappresenta un momento di dialogo tra gli studenti e una figura che ha ricoperto alcuni dei più alti incarichi istituzionali del Paese.

L’incontro assume un valore simbolico per la scuola varesina: Marta Cartabia torna nel luogo dove ha studiato da giovane, dopo una carriera che l’ha portata ai vertici della giustizia italiana ed europea. Un’occasione per gli studenti di confrontarsi con una testimonianza diretta di impegno civile e professionale.

Il suo percorso accademico e istituzionale è infatti segnato da incarichi di primo piano, tra cui prima donna a presiedere la Corte Costituzionale, oltre a una lunga attività nel campo del diritto costituzionale.

Durante l’incontro si parlerà dei principi fondamentali della Costituzione italiana e del funzionamento delle istituzioni democratiche, raccolti nel libro da lei sfritto: Custodi della democrazia. La Costituzione, le corti e i confini del politico.

L’obiettivo è offrire agli studenti strumenti di comprensione e riflessione su diritti, doveri e partecipazione, attraverso il racconto e l’esperienza diretta di una protagonista della vita pubblica italiana.

L’appuntamento si inserisce nel percorso formativo del liceo, che da anni promuove incontri con personalità del mondo della cultura, delle istituzioni e della società civile.

Per gli studenti del Ferraris sarà l’opportunità di ascoltare una voce autorevole e, allo stesso tempo, vicina, capace di dimostrare come da una scuola del territorio possano partire percorsi di grande rilievo nazionale e internazionale.