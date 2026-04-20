Marta Morazzoni ospite all’Università cittadina di Busto per un viaggio tra le protagoniste femminili dell’Ottocento

Nuovo appuntamento con l’Università Cittadina per la Cultura Popolare, che mercoledì 22 aprile alle ore 15.30 ospita nella Sala Conferenze del Museo del Tessile la scrittrice Marta Morazzoni.

L’incontro, dal titolo “Tra donne sole”, sarà dedicato alle protagoniste femminili dei romanzi e del teatro dell’Ottocento, attraverso un percorso che intreccia letteratura e riflessione sociale. Al centro della lezione tre figure simboliche: Emma Bovary, Anna Karenina e Nora di Casa di bambola. Tre personaggi nati tra il 1856 e il 1879, che raccontano – ciascuno a suo modo – la condizione femminile in una società ancora fortemente segnata da ruoli e gerarchie.

Come evidenziato dalla relatrice, si tratta di figure create da grandi autori maschili – Flaubert, Tolstoj e Ibsen – ma capaci di restituire una profonda sensibilità verso il mondo femminile. Se nei romanzi francesi e russi prevale la dimensione individuale e narrativa, nel teatro di Ibsen emerge con forza il tema della subordinazione della donna e della sua possibile emancipazione.

L’incontro offrirà anche uno sguardo oltre l’Europa, accennando alle trasformazioni della società americana nello stesso periodo storico, aprendo così un confronto tra modelli culturali diversi.

Marta Morazzoni, nata a Milano nel 1950 e residente a Gallarate, è una delle voci più autorevoli della narrativa italiana contemporanea. Insegnante e scrittrice, ha esordito nel 1986 con La ragazza col turbante e ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Super Campiello nel 1997 con Il caso Courrier e il Campiello alla carriera nel 2018. Collabora con il Domenicale del Sole 24 Ore ed è recentemente tornata in libreria con Tutta la verità, all’incirca.

L’appuntamento si inserisce nel ciclo di incontri dell’’Università Cittadina per la Cultura Popolare, confermandosi come un’occasione di approfondimento culturale aperta alla cittadinanza. L’ingresso è libero e gratuito.