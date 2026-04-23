Martedì Consiglio comunale a Saronno: sul tavolo i conti del 2025 e il commercio cittadino da rilanciare

I conti del Comune e il futuro del commercio cittadino saranno i protagonisti della prossima seduta del Consiglio comunale di Saronno, convocato per martedì 28 aprile alle 20.

La serata si aprirà in seduta ordinaria con la relazione dell’Assessore al Bilancio, che illustrerà lo stato di salute delle casse comunali. A seguire, dalle 20.15, è previsto lo spazio dedicato agli interventi dei cittadini in presenza: un momento di democrazia partecipata che permette ai residenti di sottoporre quesiti e osservazioni direttamente all’Amministrazione comunale.

Il punto principale all’ordine del giorno riguarda l’approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2025. Il documento contabile, che include anche il rendiconto consolidato con l’Istituzione Comunale Mons. P. Zerbi, rappresenta l’atto finale della gestione economica dello scorso anno. Si tratta di un passaggio obbligatorio per legge, fondamentale per certificare come sono state impiegate le risorse pubbliche e quali avanzi di amministrazione potranno essere eventualmente reinvestiti sul territorio.

Il Consiglio sarà chiamato anche a ratificare due variazioni al bilancio 2026-2028 già adottate in via d’urgenza dalla Giunta comunale nei mesi di marzo e aprile. Oltre a queste ratifiche, verrà discussa una nuova variazione al bilancio di previsione finanziario. Q

In chiusura di seduta, il dibattito si sposterà su un tema molto sentito in città: il commercio. I consiglieri comunali di Forza Italia – PPE (Rienzo Azzi, Agostino De Marco, Lorenzo Azzi) e il consigliere indipendente Luca Amadio hanno infatti presentato una mozione congiunta. Il documento propone specifiche “Linee di indirizzo per il rilancio del commercio cittadino”, con l’obiettivo di stimolare l’amministrazione a mettere in campo nuove strategie per sostenere i negozi di vicinato e le attività produttive del centro e delle periferie.