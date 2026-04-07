Mastroianni si salva con il rigore, Desogus sottotono. Bene Schiavone al rientro da titolare

SALA 6: nel primo tempo salva su un tiro di Tonetto. Per il resto viene chiamato in causa poche volte.

MORA 5,5: fatica contro Tonetto e Ascione, che da quella parte creano problemi.

SASSARO 5,5: torna in posizione di difensore centrale con qualche difficoltà.

MOTOLESE 6: nel primo tempo anticipa in maniera decisiva Faggioli. Per il resto non commette errori.

FELICIOLI 5: prestazione non semplice per l’ex Foggia. Sul gol ospite non è perfetto, con Silvestri che gli salta in testa.

(Schiró SV).

DI MUNNO 5,5: non riesce a incidere in posizione di mezz’ala.

(Renelus 6: entra e prova a mettere in difficoltà la difesa ospite con le sue accelerazioni)

SCHIAVONE 6: gioca titolare dopo tanto tempo ed è uno dei migliori, sia in fase difensiva sia in avanti, con traversoni e punizioni interessanti.

(Frosali SV).

FERRI 5,5: partita con pochi sussulti, sia in avanti sia in difesa.

GIUDICI 6: prova a farsi vedere con accelerazioni, tiri e cross.

(Citterio 6: impensierisce Matosevic con un bel tiro).

MASTROIANNI 6: il gol su rigore salva una prestazione fino a quel momento poco convincente.

DESOGUS 5: meno brillante delle altre partite; a parte qualche tiro nel primo tempo, per il resto commette molte imprecisioni non da lui.

(Orfei 6,5: si procura il rigore del pareggio).

ALL. BOLZONI 5: la squadra entra in campo molle e apparentemente svogliata, riuscendo a pareggiare grazie a un rigore nel finale.