Mastroianni si salva con il rigore, Desogus sottotono. Bene Schiavone al rientro da titolare
I voti ai Tigrotti dopo il pareggio con la Triestina: Orfei e Renelus subentrano e fanno bene, Felicioli sovrastato da Silvestri sul gol
SALA 6: nel primo tempo salva su un tiro di Tonetto. Per il resto viene chiamato in causa poche volte.
MORA 5,5: fatica contro Tonetto e Ascione, che da quella parte creano problemi.
SASSARO 5,5: torna in posizione di difensore centrale con qualche difficoltà.
MOTOLESE 6: nel primo tempo anticipa in maniera decisiva Faggioli. Per il resto non commette errori.
FELICIOLI 5: prestazione non semplice per l’ex Foggia. Sul gol ospite non è perfetto, con Silvestri che gli salta in testa.
(Schiró SV).
DI MUNNO 5,5: non riesce a incidere in posizione di mezz’ala.
(Renelus 6: entra e prova a mettere in difficoltà la difesa ospite con le sue accelerazioni)
SCHIAVONE 6: gioca titolare dopo tanto tempo ed è uno dei migliori, sia in fase difensiva sia in avanti, con traversoni e punizioni interessanti.
(Frosali SV).
FERRI 5,5: partita con pochi sussulti, sia in avanti sia in difesa.
GIUDICI 6: prova a farsi vedere con accelerazioni, tiri e cross.
(Citterio 6: impensierisce Matosevic con un bel tiro).
MASTROIANNI 6: il gol su rigore salva una prestazione fino a quel momento poco convincente.
DESOGUS 5: meno brillante delle altre partite; a parte qualche tiro nel primo tempo, per il resto commette molte imprecisioni non da lui.
(Orfei 6,5: si procura il rigore del pareggio).
ALL. BOLZONI 5: la squadra entra in campo molle e apparentemente svogliata, riuscendo a pareggiare grazie a un rigore nel finale.
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