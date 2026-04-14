“Materia e Memoria”: Varese omaggia Piero Cicoli, maestro di pittura e ceramica

Un legame indissolubile quello tra Piero Cicoli e il Liceo Artistico Frattini, che ora si rinnova attraverso l’esposizione “Materia e Memoria”. Sabato 18 aprile 2026, alle ore 11:00, lo “Spazio Clip” – la vetrina espositiva dell’istituto di via Monterosa – aprirà le porte a una retrospettiva dedicata all’artista scomparso proprio ad aprile di dieci anni fa.

Cicoli, nato a Urbania nel 1939 e varesino d’adozione dal 1971, non è stato solo un pittore e ceramista di caratura internazionale, ma anche una figura storica del Liceo Frattini, dove ha insegnato Discipline pittoriche per oltre vent’anni, fino al 1994.

Un omaggio corale

All’inaugurazione parteciperanno i figli dell’artista, Chiara e Matteo, insieme all’assessore alla Cultura del Comune di Varese, Enzo Laforgia. Un momento di memoria condivisa che vedrà anche gli interventi dell’ex vicepreside Ermanno Morosi, profondo conoscitore della poetica di Cicoli, e di Marina Battaini, ex alunna che porterà una testimonianza diretta del valore umano e professionale del Maestro.

Tra Urbino e Varese: la forza del colore

Formatosi all’Istituto di Belle Arti di Urbino, Cicoli ha saputo fondere le radici marchigiane con la sensibilità lombarda. La sua produzione è caratterizzata da un uso vibrante del colore e da un approccio materico dove il segno e lo smalto orchestrano forme dinamiche.

A Varese, la sua firma è impressa in luoghi simbolo della comunità, come la Chiesa di San Massimiliano Kolbe, per la quale realizzò l’altorilievo maiolicato del fonte battesimale e il grande cero pasquale. Oltre all’insegnamento al Frattini, Cicoli è stato titolare della cattedra di pittura presso l’Accademia “Aldo Galli” di Como, portando la sua arte in esposizioni prestigiose in Giappone, Francia e Stati Uniti.

Museo Diffuso e orari

La mostra resterà aperta fino al 16 maggio e sarà visitabile durante gli orari di apertura del Liceo, sia al mattino che al pomeriggio. La visita rappresenterà inoltre un’occasione per il pubblico di scoprire il Museo Diffuso del Liceo Frattini, dove sono conservate in modo permanente numerose altre opere dell’artista, a testimonianza della sua eredità culturale lasciata alla scuola e alla città.