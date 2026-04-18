Materia e VareseNews cercano una figura per sviluppare la Via delle Api
Stage retribuito di 6 mesi (con possibilità di proroga) per una figura capace di costruire relazioni e far crescere il progetto sul territorio
La “Via delle Api” è un percorso didattico che collega la stazione di Castronno alla sede di Materia – hub cultura di Castronno dove si trova anche la sede di Varesenews, nato per parlare di ambiente, educazione e comunità. Un’iniziativa già attiva, che coinvolge scuole, gruppi e realtà del territorio, e che ora è pronta a crescere.
VareseNews sta cercando una persona da inserire nel team con uno stage retribuito di 6 mesi, con possibilità di proroga, che lavori direttamente sul progetto per rafforzarlo e farlo evolvere.
Il lavoro riguarderà la costruzione e il mantenimento di relazioni con scuole, associazioni, aziende e centri estivi, la gestione delle comunicazioni, l’organizzazione delle richieste e il contributo attivo allo sviluppo delle attività. L’obiettivo è consolidare i contatti già esistenti, attivarne di nuovi e rendere le proposte più continuative nel tempo.
Non si cerca qualcuno che accompagni i gruppi lungo il percorso, ma una figura che lavori dietro e intorno alla Via delle Api: capace di tenere i fili, far crescere la rete e tradurre le idee in azioni concrete. Il profilo ideale è una persona dinamica, con buone capacità comunicative e organizzative, a proprio agio nel relazionarsi con interlocutori diversi e con una conoscenza, anche di base, del territorio varesino.
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