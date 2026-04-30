Materiale franato sulla ciclopedonale della Valle del Lanza: ordinanza di chiusura per il fine settimana

La pista ciclopedonale della Valle del Lanza rimarrà chiusa al transito di pedoni e ciclisti per tutto il prossimo fine settimana in località Cave Molera, nel territorio di Malnate. Il provvedimento, che estende le limitazioni già in atto per il cantiere di messa in sicurezza del versante roccioso, si è reso necessario a causa della presenza di materiale franato che rende pericoloso il passaggio nell’area.

Stop al transito per motivi di sicurezza

La decisione è maturata durante una riunione di coordinamento tecnica svoltasi il 30 aprile, alla quale hanno partecipato la Direzione Lavori e l’impresa Bertini S.r.l.. Gli esperti hanno rilevato come la fase attuale degli interventi sul versante roccioso sia particolarmente delicata, imponendo lo stop totale alla circolazione per tutelare l’incolumità pubblica e degli addetti ai lavori.

Gli orari della chiusura

Secondo l’ordinanza numero 267 emessa dal settore Viabilità della Provincia di Varese, il divieto di transito scatta ufficialmente dalle ore 17.00 di giovedì 30 aprile. Il passaggio a biciclette e pedoni resterà sospeso ininterrottamente fino alle ore 8.00 di lunedì 4 maggio, garantendo così la massima sicurezza anche durante i giorni solitamente più frequentati dagli appassionati di outdoor.

Segnaletica e controlli

L’impresa incaricata dei lavori provvederà a posizionare cartelli di preavviso ben visibili per avvertire gli utenti del blocco temporaneo. In particolare, la segnaletica sarà installata agli ingressi principali della pista, sia sul lato del comune di Malnate che su quello di Cantello, per evitare che ciclisti e camminatori si trovino di fronte al cantiere senza possibilità di proseguire.

Interventi necessari

L’operazione rientra nel più ampio progetto di consolidamento delle pareti rocciose in località Cave Molera. La Provincia ha ribadito l’importanza di questi interventi urgenti e improrogabili per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza a lungo termine di uno dei percorsi ciclopedonali più amati della zona