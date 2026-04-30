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Mattia Serino regala uno “scudetto” giovanile al Club Scherma Varese

Il 17enne si è laureato campione italiano di sciabola gold sulle pedane di Riccione

mattia serino club scherma varese

Uno “scudetto” a Varese: è quello conquistato sulle pedane di Riccione dal giovane Mattia Serino nella scherma, specialità sciabola. Serino è tesserato per il Club Scherma Varese e si è fregiato del titolo di Campione d’Italia nella categoria Cadetti Gold al termine di una competizione che ha visto in gara ben 140 atleti da tutta Italia.

Nella finale per la medaglia d’oro lo schermidore varesino ha battuto Nicolò Tufano, portacolori della Sala Scherma del Piccolo Teatro di Milano: un incontro che Serino ha dominato fin dalle prime stoccate e che ha chiuso con il risultato di 15-4. (foto: Serino con il M° Sartorelli)

Entrato da ottavo nella fase a eliminazione diretta, Serino ha eliminato nell’ordine Canepa (Genova) per 15-10, Filippi (Bologna) per 15-5; nei quarti confronto equilibrato con il torinese Gabola superato per 15-12 mentre in semifinale è stato netto il 15-4 con cui il varesino si è sbarazzato del livornese Paolantonio. Quindi l’ultimo atto vincente con il maestro Simeone Sartorelli a seguirlo dall’angolo.

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Pubblicato il 30 Aprile 2026
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