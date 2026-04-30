Mattia Serino regala uno “scudetto” giovanile al Club Scherma Varese
Il 17enne si è laureato campione italiano di sciabola gold sulle pedane di Riccione
Uno “scudetto” a Varese: è quello conquistato sulle pedane di Riccione dal giovane Mattia Serino nella scherma, specialità sciabola. Serino è tesserato per il Club Scherma Varese e si è fregiato del titolo di Campione d’Italia nella categoria Cadetti Gold al termine di una competizione che ha visto in gara ben 140 atleti da tutta Italia.
Nella finale per la medaglia d’oro lo schermidore varesino ha battuto Nicolò Tufano, portacolori della Sala Scherma del Piccolo Teatro di Milano: un incontro che Serino ha dominato fin dalle prime stoccate e che ha chiuso con il risultato di 15-4. (foto: Serino con il M° Sartorelli)
Entrato da ottavo nella fase a eliminazione diretta, Serino ha eliminato nell’ordine Canepa (Genova) per 15-10, Filippi (Bologna) per 15-5; nei quarti confronto equilibrato con il torinese Gabola superato per 15-12 mentre in semifinale è stato netto il 15-4 con cui il varesino si è sbarazzato del livornese Paolantonio. Quindi l’ultimo atto vincente con il maestro Simeone Sartorelli a seguirlo dall’angolo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su A Carnago Fratelli d'Italia attacca il "pendolarismo" del consigliere di Forza Italia
GrandeFratello su Il centrosinistra lancia il "Patto per Varese": coalizione aperta e candidato entro fine anno
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.