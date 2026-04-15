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Mattinata inclusiva al Luna Park della Schiranna: giostre gratuite per persone con disabilità

Giovedì 16 aprile, dalle 10 alle 12, attrazioni riservate e accesso gratuito per garantire un’esperienza sicura e serena

Generico 13 Apr 2026

Un momento di inclusione rivolto alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori, che potranno accedere gratuitamente alle attrazioni del Luna Park allestito alla Schiranna.

Giovedì 16 aprile 2026, dalle 10 alle 12, il luna park apre con una mattinata speciale dedicata all’inclusione, offrendo un’esperienza pensata per garantire tranquillità e sicurezza. Durante questo orario, le attrazioni saranno riservate esclusivamente alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori. In caso di maltempo, l’iniziativa potrà essere rinviata. Tutte le attrazioni saranno presenti fino a domenica 3 maggio 2026.

Un’iniziativa che conferma l’attenzione degli organizzatori verso il tema dell’inclusione e della partecipazione, offrendo alle famiglie un’occasione di svago accessibile e condivisa. «Chi fa il nostro lavoro – afferma spiega Massimiliano Uga membro comitato amministrativo del Luna Park – è da sempre attento alle esigenze delle famiglie e, in particolare, verso chi potrebbe avere maggiori difficoltà a vivere l’esperienza del luna park. Offrire loro la possibilità di accedere alle attrazioni in un contesto più sereno è per noi motivo di grande soddisfazione».
Il Luna Park di Varese, allestito in piazzale Roma alla Schiranna, resterà aperto fino a domenica 19 aprile 2026.
DATE E ORARI
Il Luna Park di Varese resterà aperto da sabato 28 marzo a domenica 3 maggio 2026 con i seguenti orari indicativi: nei giorni feriali dalle ore 15 alle 19 e dalle 20.30 alle 23, nei prefestivi dalle 15 alle 19 e dalle 20.30 alle 24, mentre nei giorni festivi le attrazioni saranno aperte con orario continuato dalle 10.30 alle 24 (salvo maltempo).

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Pubblicato il 15 Aprile 2026
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