Medici di medicina generale a Vedano Olona, il sindaco scrive ad ASST: «Servizio instabile, servono garanzie»

Il sindaco di Vedano Olona, Sergio Mina, torna a farsi sentire sul tema critico della medicina di base in paese. Con una lettera ufficiale indirizzata alla Direzione Socio-Sanitaria di ASST Sette Laghi, il primo cittadino ha denunciato l’instabilità del servizio, chiedendo interventi immediati per garantire il potenziamento e la continuità dell’assistenza ai cittadini. La missiva, che segue precedenti segnalazioni inviate a ottobre e gennaio, sottolinea come la situazione stia diventando insostenibile per la comunità locale.

Il Comune investe sulle strutture ma mancano i medici

Nella lettera, il sindaco evidenzia lo sforzo economico e logistico messo in campo dall’Amministrazione comunale per rendere Vedano Olona un luogo attrattivo per i professionisti della salute. Sono stati infatti attuati interventi mirati per abbattere i costi di gestione a carico dei Medici di Medicina Generale, con l’obiettivo di stabilizzare la struttura sanitaria di via Sirtori 1. Nonostante queste agevolazioni, la presenza fisica dei medici assegnati al Comune risulta ancora discontinua, lasciando molti pazienti in una condizione di incertezza.

Preoccupazione per anziani e famiglie con minori

Il tema centrale sollevato da Mina riguarda la necessità di un servizio capillare che non costringa le fasce più deboli della popolazione a spostamenti difficoltosi. «Si chiede un interessamento fattivo atto a garantire un presidio sanitario stabile e accessibile – scrive il sindaco – con particolare riguardo alle famiglie con minori e agli anziani, per i quali la prossimità dei servizi sanitari è condizione essenziale in termini di tutela della salute pubblica». Per l’amministrazione, la stabilità del presidio di via Sirtori è una priorità non più rimandabile.

In attesa di un confronto con ASST Sette Laghi

L’Amministrazione di Vedano Olona ha ribadito la propria totale disponibilità a collaborare con i vertici della sanità territoriale per trovare soluzioni tecniche condivise. Il sindaco ha concluso la lettera sollecitando un riscontro rapido e dichiarandosi pronto a incontri di approfondimento. La palla passa ora ad ASST Sette Laghi, chiamata a dare risposte concrete a un territorio che, nonostante gli investimenti comunali, continua a soffrire per la carenza di medici di base stabilmente presenti in ambulatorio.

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