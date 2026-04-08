“Medicina e prevenzione”: su Radio Missione Francescana il dottor Zoia parla di traumi cranici e chirurgia
Venerdì 10 aprile alle ore 11.10 il direttore della Neurochirurgia a Gravedona, interverrà a Radio Missione Francescana per parlare di trauma cranico
Il trauma cranico, le sue conseguenze e le frontiere della chirurgia saranno al centro del prossimo appuntamento con la salute sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Venerdì 10 aprile, alle ore 11.10, la storica emittente varesina ospiterà un approfondimento dedicato alla neurochirurgia, focalizzandosi su una delle emergenze più frequenti e complesse in ambito medico. Ospite d’eccezione della puntata sarà il dottor Cesare Zoia, stimato professionista che guiderà gli ascoltatori alla scoperta di come la medicina moderna affronti i traumi che colpiscono il sistema nervoso centrale.
Un esperto di riferimento per il territorio
A dialogare con gli ascoltatori sarà il dottor Cesare Zoia, neurochirurgo e attuale direttore dell’Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Neurochirurgia presso l’ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona, in provincia di Como. La sua presenza garantisce un punto di vista clinico di alto profilo, fondamentale per comprendere l’importanza della tempestività negli interventi e dei percorsi di riabilitazione dopo un trauma. L’ospedale di Gravedona, situato sulla sponda comasca del Lario, rappresenta da anni un punto di riferimento fondamentale per l’area insubre, collaborando spesso con le realtà sanitarie del Varesotto.
Il trauma cranico sotto i riflettori
La trasmissione, intitolata significativamente «Il trauma cranico», affronterà le diverse tipologie di lesioni, da quelle lievi fino ai casi più critici che richiedono interventi neurochirurgici d’urgenza. Durante l’intervista, condotta da Giorgio Dini e Luigi Rusconi, verranno approfonditi i segnali da non sottovalutare dopo un urto e l’evoluzione delle tecniche operatorie. L’obiettivo è quello di fare informazione corretta su una patologia che può colpire ogni fascia d’età, dagli incidenti stradali alle cadute domestiche degli anziani.
Come ascoltare e le repliche
Per chi non potesse sintonizzarsi durante la diretta del venerdì mattina, Radio Missione Francescana ha previsto una replica integrale dell’intervista. La trasmissione verrà infatti riproposta domenica 12 aprile alle ore 16.00. Un’occasione preziosa per approfondire i temi della medicina e della prevenzione comodamente da casa, attraverso la voce dei massimi esperti del settore attivi nel nostro territorio.
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