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Memoria e tragedia a Cazzago Brabbia: una serata per non dimenticare il disastro del Monte San Giacomo

Venerdì 10 aprile la presentazione del libro di Giuseppe Agnesina e Claudio Bossi sulle ore drammatiche del 1968. Fu il secondo incidente aereo più grave nell'area di Malpensa

incidente cuirone

Una pagina dolorosa della storia locale torna alla luce per essere raccontata e condivisa con la comunità. Venerdì 10 aprile, alle ore 20:45, la Sala Consiliare del Municipio di Cazzago Brabbia ospiterà la presentazione del libro “2 agosto 1968: la tragedia del Monte San Giacomo, Cuirone di Vergiate”.

L’evento, che rientra nella rassegna degli incontri mensili con l’autore organizzata dalla Biblioteca comunale “L. Stadera” e dal Gruppo Volontari, vedrà la partecipazione dei due autori, Giuseppe Agnesina e Claudio Bossi, con la moderazione della professoressa Rosella Orsenigo.

Il racconto di un dramma collettivo

Il volume ripercorre le ore drammatiche di quello che è passato alla storia come il secondo più grave disastro aereo mai registrato nei pressi dello scalo di Malpensa. Attraverso una ricerca meticolosa, Agnesina e Bossi ricostruiscono la dinamica dell’incidente che scosse profondamente il territorio di Vergiate e dell’intera provincia nel pieno dell’estate del 1968.

Non si tratterà di una semplice conferenza: la serata sarà arricchita dalla proiezione di immagini e video originali dell’epoca, documenti preziosi che aiuteranno il pubblico a immergersi nell’atmosfera di quei giorni e a comprendere l’entità di una ferita che, a distanza di quasi sessant’anni, suscita ancora profonda commozione.

Cultura e memoria in biblioteca

Un appuntamento che unisce l’approfondimento storico alla memoria collettiva del Varesotto. L’iniziativa conferma il ruolo attivo della biblioteca cittadina come centro di aggregazione culturale e custode delle storie del territorio.

L’appuntamento

Cosa: Presentazione del libro sulla tragedia aerea del Monte San Giacomo.
Dove: Sala Consiliare del Municipio di Cazzago Brabbia.
Quando: Venerdì 10 aprile 2026, ore 20:45.
Note: Ingresso e partecipazione gratuita.

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Pubblicato il 10 Aprile 2026
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