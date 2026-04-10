Memoria e tragedia a Cazzago Brabbia: una serata per non dimenticare il disastro del Monte San Giacomo

Una pagina dolorosa della storia locale torna alla luce per essere raccontata e condivisa con la comunità. Venerdì 10 aprile, alle ore 20:45, la Sala Consiliare del Municipio di Cazzago Brabbia ospiterà la presentazione del libro “2 agosto 1968: la tragedia del Monte San Giacomo, Cuirone di Vergiate”.

L’evento, che rientra nella rassegna degli incontri mensili con l’autore organizzata dalla Biblioteca comunale “L. Stadera” e dal Gruppo Volontari, vedrà la partecipazione dei due autori, Giuseppe Agnesina e Claudio Bossi, con la moderazione della professoressa Rosella Orsenigo.

Il racconto di un dramma collettivo

Il volume ripercorre le ore drammatiche di quello che è passato alla storia come il secondo più grave disastro aereo mai registrato nei pressi dello scalo di Malpensa. Attraverso una ricerca meticolosa, Agnesina e Bossi ricostruiscono la dinamica dell’incidente che scosse profondamente il territorio di Vergiate e dell’intera provincia nel pieno dell’estate del 1968.

Non si tratterà di una semplice conferenza: la serata sarà arricchita dalla proiezione di immagini e video originali dell’epoca, documenti preziosi che aiuteranno il pubblico a immergersi nell’atmosfera di quei giorni e a comprendere l’entità di una ferita che, a distanza di quasi sessant’anni, suscita ancora profonda commozione.

Cultura e memoria in biblioteca

Un appuntamento che unisce l’approfondimento storico alla memoria collettiva del Varesotto. L’iniziativa conferma il ruolo attivo della biblioteca cittadina come centro di aggregazione culturale e custode delle storie del territorio.

L’appuntamento

Cosa: Presentazione del libro sulla tragedia aerea del Monte San Giacomo.

Dove: Sala Consiliare del Municipio di Cazzago Brabbia.

Quando: Venerdì 10 aprile 2026, ore 20:45.

Note: Ingresso e partecipazione gratuita.