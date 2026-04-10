Memoria e tragedia a Cazzago Brabbia: una serata per non dimenticare il disastro del Monte San Giacomo
Venerdì 10 aprile la presentazione del libro di Giuseppe Agnesina e Claudio Bossi sulle ore drammatiche del 1968. Fu il secondo incidente aereo più grave nell'area di Malpensa
Una pagina dolorosa della storia locale torna alla luce per essere raccontata e condivisa con la comunità. Venerdì 10 aprile, alle ore 20:45, la Sala Consiliare del Municipio di Cazzago Brabbia ospiterà la presentazione del libro “2 agosto 1968: la tragedia del Monte San Giacomo, Cuirone di Vergiate”.
L’evento, che rientra nella rassegna degli incontri mensili con l’autore organizzata dalla Biblioteca comunale “L. Stadera” e dal Gruppo Volontari, vedrà la partecipazione dei due autori, Giuseppe Agnesina e Claudio Bossi, con la moderazione della professoressa Rosella Orsenigo.
Il racconto di un dramma collettivo
Il volume ripercorre le ore drammatiche di quello che è passato alla storia come il secondo più grave disastro aereo mai registrato nei pressi dello scalo di Malpensa. Attraverso una ricerca meticolosa, Agnesina e Bossi ricostruiscono la dinamica dell’incidente che scosse profondamente il territorio di Vergiate e dell’intera provincia nel pieno dell’estate del 1968.
Non si tratterà di una semplice conferenza: la serata sarà arricchita dalla proiezione di immagini e video originali dell’epoca, documenti preziosi che aiuteranno il pubblico a immergersi nell’atmosfera di quei giorni e a comprendere l’entità di una ferita che, a distanza di quasi sessant’anni, suscita ancora profonda commozione.
Cultura e memoria in biblioteca
Un appuntamento che unisce l’approfondimento storico alla memoria collettiva del Varesotto. L’iniziativa conferma il ruolo attivo della biblioteca cittadina come centro di aggregazione culturale e custode delle storie del territorio.
L’appuntamento
Cosa: Presentazione del libro sulla tragedia aerea del Monte San Giacomo.
Dove: Sala Consiliare del Municipio di Cazzago Brabbia.
Quando: Venerdì 10 aprile 2026, ore 20:45.
Note: Ingresso e partecipazione gratuita.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Domotronix su La guerra arriva con un pieno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.